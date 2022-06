FOTO: AP/Geert Vanden Wijngaert up-down up-down Beim EU-Gipfel in Brüssel wird diskutiert, ob die Ukraine Beitrittskandidatenstatus bekommt. Krieg in der Ukraine EU-Kandidatenstatus für die Ukraine – was heißt das genau? Von dpa | 23.06.2022, 19:54 Uhr

Seit Monaten drängt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fast täglich darauf, dass sein Land in die EU aufgenommen wird. Ein EU-Gipfel in Brüssel will den historischen Beschluss fassen. Aber was bedeutet das überhaupt?