Soldaten der Bundeswehr bei einer Übung. FOTO: Daniel Vogl/dpa Berlin will Führung übernehmen EU bekommt neue militärische Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten Von dpa | 21.03.2022, 17:55 Uhr

Schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde in der EU an einem neuen sicherheitspolitischen Konzept gearbeitet. Jetzt haben die Außen- und Verteidigungsminister einen Beschluss gefasst. Teil davon ist eine neue schnelle Eingreiftruppe.