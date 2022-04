Ukraine-Krieg: Autokorso in Berlin mit russischen Fahnen FOTO: dpa/picture-alliance Prorussische Demos Erste Anzeigen: Weitere Autokorsos im Norden erwartet Von dpa/afp | 10.04.2022, 09:11 Uhr

Am Wochenende werden in auch in Norddeutschland Autokorsos prorussischer Demonstranten erwartet. Bei einer Veranstaltung in Lübeck ergingen bereits Strafanzeigen; wegen Billigung des Angriffskriegs wurde der Korso gestoppt.