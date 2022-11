CO2-Preis: Die neue Kostenbeteiligung für Vermieter zielt aufs Heizen. Foto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Liveblog zur Energiekrise Neue Regel für Vermieter: An diesen Kosten müssen sie sich beteiligen Von dpa/Redaktion | 10.11.2022, 18:19 Uhr

Vermieter müssen sich künftig in vielen Fällen an bestimmten Kosten der Mieter beteiligen. Je klimaschädlicher ein Haus ist, desto teurer wird es. Alle Entwicklungen zur Energiekrise und ihren Folgen in Deutschland und der Welt im Liveblog.