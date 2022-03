Die ukrainischen Unterhändler Rustem Umerov (li.) und David Arakhamia sitzen den russischen Vertretern gegenüber. FOTO: imago images/ITAR-TASS Gespräche zwischen Ukraine und Russland Truppenrückzug und EU-Beitritt: So ist der Stand der Friedensverhandlungen Von dpa | 29.03.2022, 19:32 Uhr

Gut vier Wochen tobt der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nun schon. Parallel verhandelten beide Seiten regelmäßig über einen Frieden, so auch jetzt in Istanbul. Was die Gespräche dieses Mal gebracht haben.