Eine Stunde im sowjetischen Bunker in Lettland - ein beklemmendes Gefühl. FOTO: Sven Stahmann In Gedanken bei der Ukraine Eine Stunde im sowjetischen Bunker: Ich will hier raus! Von Sven Stahmann | 04.04.2022, 06:00 Uhr

Jede Nacht müssen zahlreiche Menschen in der Ukraine wegen des aktuellen Krieges in alten Sowjet-Bunkern verharren. Ich habe mich in Lettland auch in einen solchen Bunker begeben. Und habe mich so unwohl gefühlt, dass ich nicht mal eine Nacht hätte dort verbringen wollen.