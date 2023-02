Wladimir Putin hat sich in der Ukraine verkalkuliert. Foto: imago-images/SNA up-down up-down Eine Bilanz Putins Krieg – Chronik eines Scheiterns Von Ulrich Krökel | 21.02.2023, 09:00 Uhr

Ein Regimesturz in Kiew soll am 24. Februar 2022 nur der Anfang sein. Wladimir Putin will die Ukraine militärisch unterwerfen und die Nato aus Osteuropa zurückdrängen. Mit diesem Masterplan scheiterte der russische Präsident – vorerst.