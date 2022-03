Warnt vor hoher Inflation und Rezession: Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), im Interview über den Krieg in der Ukraine. FOTO: dpa DIW-Chef im Interview Krieg in Ukraine: Fratzscher warnt vor bis zu zehn Prozent Inflation Von Uwe Westdörp | 10.03.2022, 01:00 Uhr

Die Verbraucher müssen sich infolge des Kriegs in der Ukraine auf schwere Belastungen einstellen, so Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Im Interview spricht er über galoppierende Inflation und einen schweren Rückschlag für die Konjunktur in Deutschland.