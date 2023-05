Der ukrainischer Präsident Selenskyj ist am Sonntagmorgen am Schloss Bellevue in Berlin eingetroffen. Für ihn wurde der rote Teppich ausgerollt. Foto: dpa/Jörg Carstensen up-down up-down Berater bei Treffen dabei Selenskyj zu Besuch in Deutschland: Steinmeier empfängt ihn in Schloss Bellevue Von dpa | 14.05.2023, 09:29 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist seit dem frühen Sonntagmorgen in Deutschland. Nun hat in Bundespräsident Steinmeier in Berlin empfangen. Wie das Treffen abläuft und was anschließend geplant ist.