Haben am Samstag eine große Demonstration in Berlin initiiert: Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down 10.000 Teilnehmer erwartet Demonstration von Wagenknecht und Schwarzer – Polizei plant mit Großaufgebot Von dpa | 24.02.2023, 14:38 Uhr

Unter dem Motto „Frieden in der Ukraine“ findet am Samstag in Berlin die Demonstration von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht statt. Die Polizei rechnet mit bis zu 10.000 Teilnehmern – und trifft entsprechende Vorbereitungen.