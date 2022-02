Die Aussetzung der Wehrpflicht sorgt immer wieder für Debatten FOTO: dpa | Uwe Anspach Aufregung bei Twitter Bundeswehr: So könnte eine Wehrpflicht wieder eingesetzt werden , dpa und | 25.02.2022, 14:49 Uhr Von Carl Lando Derouaux afp | 25.02.2022, 14:49 Uhr

In den Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine rücken die Bundeswehr, ihre Struktur und ihre Ausrüstung mehr und mehr in den Fokus. In den sozialen Netzwerken wird die Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert. Unter welchen Voraussetzungen wäre das möglich?