CIA-Chef: Putin wird Ukraine-Krieg nicht zeitnah beenden Von dpa | 07.05.2022, 21:47 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin wird den Krieg in der Ukraine nach Ansicht von CIA-Chef Bill Burns weiter vorantreiben. Putin sei in einer Verfassung, in der er nicht glaube, es sich leisten zu können, zu verlieren, zitierte die „Financial Times“ Burns am Samstag. Der CIA-Chef sprach in Washington auf einer Veranstaltung der Zeitung.