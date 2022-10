Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zu einem Besuch in der Ukraine: Während ihres Aufenthalts in Odessa wird Luftalarm ausgelöst. Foto: dpa/Jörg Blank up-down up-down Besuch in der Ukraine Christine Lambrecht von Luftalarm aus dem Schlaf gerissen Von dpa | 02.10.2022, 07:29 Uhr

Christine Lambrecht in Odessa: Die Verteidigungsministerin ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. In der Nacht schreckt die SPD-Politikerin durch einen Luftalarm aus dem Schlaf hoch und muss in einem Bunker Schutz suchen.