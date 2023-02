Laut einem Medienbericht hat die Bundesregierung der Industrie die Auslieferung von Leopard-1-Panzern erlaubt. Archivfoto: dpa/Axel Heimken up-down up-down Unterstützung für die Ukraine Bericht: Bundesregierung erlaubt Industrie Ausfuhr von Leopard-1-Panzern Von Jakob Patzke | 07.02.2023, 07:53 Uhr | Update vor 35 Min.

Laut einem Medienbericht dürfen Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft 187 Kampfpanzer des Typs Leopard-1 an die Ukraine liefern. Demnach will die Bundesregierung die Entscheidung am Dienstag offiziell bekannt geben.