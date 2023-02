Boris Pistorius ist am Montag zu Besuch im niedersächsischen Munster. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Verteidigungsminister auf Visite Pistorius zu Besuch in Munster: So läuft die Ausbildung ukrainischer Soldaten Von afp | 20.02.2023, 12:19 Uhr

Boris Pistorius ist am Montag im niedersächsischen Munster zu Besuch. Dort will sich der Bundesverteidigungsminister ein Bild von der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 machen.