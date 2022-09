Studenten der Staatlichen Medizinischen Universität in Luhansk zeigen nach dem Referendum ihre Unterstützung für Russland. Foto: IMAGO/Alexander Reka up-down up-down Russische Invasion Vorbereitungen auf Annexion der Ostukraine laufen – das geschah in der Nacht Von dpa | 30.09.2022, 05:09 Uhr

Am Freitag will Russlands Präsident Putin vier ostukrainische Gebiete annektieren. Zuvor hatte er zwei davon als unabhängig erklärt. In Kiew fordert Präsident Selenskyj währenddessen die Russen auf, ihn zu stoppen. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.