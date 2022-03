So sieht der Koffer aus, der die Atomwaffen-Codes der USA beinhaltet. Auch Russland soll über solche Koffer verfügen. FOTO: imago-images/Zuma Wire Gesprächskanäle mit den USA Russische Atomwaffen: Kann Putin alleine auf den „roten Knopf“ drücken? und | 28.02.2022, 22:38 Uhr | Update vor 1 Std. Von Alexander Barklage dpa | 28.02.2022, 22:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Russische Atomwaffen in verstärkter Alarmbereitschaft: Diese Nachricht weckt Erinnerungen an die düstersten Zeiten des Kalten Krieges. Wie groß ist die Gefahr, dass der Ukraine-Konflikt in einen Atomkrieg mündet?