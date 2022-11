Es wird kalt in Kiew - und die Stadt muss sich auf einen harten Winter vorbereiten. Foto: IMAGO IMAGES / NurPhoto up-down up-down Aktuelle Lage in der Ukraine Kiew bereitet sich auf „schlimmstes Szenario“ vor – was in der Nacht geschah Von dpa | 23.11.2022, 06:30 Uhr

Es wird kalt in der Ukraine – und in Kiew bereitet man sich auf den „schlimmsten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg“ vor, wie Vitali Klitschko sagte. Währenddessen geht es um russische Munitionsvorräte. Das geschah in der Nacht.