Arbeiten weit vor Plan beendet Alle Betonstufen für Meppener Hänsch-Arena montiert

Meppen. Wesentlich früher als die Planungen es vorsahen, haben die Transportfirma Gertzen aus Lingen und das Bauunternehmen Schulte aus Haselünne die letzten Betonstufenteile in die Hänsch-Arena geliefert und montiert. Vorgesehen war ursprünglich spätestens der 10. Januar 2018.

Während draußen noch zwei der 530-PS-Schwerlastboliden mit den letzten beiden Stufen warten mussten, setzte der 220-Tonnen-Schwerlastkran zwei Stufen ganz langsam auf die vorgesehenen Positionen. Genau wie zu Beginn der Bauarbeiten war auch gegen Ende absolute Maßarbeit gefragt. Die äußerste Stufe der oberen Reihe ragte auch bis zum Schluss etwas weiter heraus, damit die letzten Bauteile ohne Schwierigkeiten gesetzt werden konnten.

Letzte Teil montiert

Zum Schluss der Bauarbeiten rollten gleich drei der riesigen gelben Lastwagen des Lingener Unternehmens mit Betonteilen durch die Tore der Hänsch-Arena. Nicht zu übersehen auch die kleinen Zwischenstufen, die den Zuschauern das leichtere Herauf- oder Herabsteigen ermöglichen sollen. „Am Donnerstagabend passte dann auch das letzte Teil in die Lücke, sodass niemand der Techniker mehr befürchten musste, noch am Heilig Abend in der Hänsch-Arena zu stehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Auf der Seite an der Neuen Tribüne waren bereits die Landschaftsgärtner damit beschäftigt, erste Zuwegungen mit H-Betonsteinen zu verlegen. „Wir sind weit vor dem Soll mit den 62 Betonelementen“, freute sich Bernd Keuter aus dem Hause Schulte, der die frohe Kunde verkündete. Eigentlich hätte man bis Mittwoch, 10. Januar Zeit gehabt, alles anzuliefern und zu montieren.

Sportliche Herausforderung

Keuter und Gertzen-Mitarbeiter Heiner Meiners hatten schon zu Beginn der Arbeiten davon gesprochen, dass die Kürze der vorgegebenen Zeit schon eine echte sportliche Herausforderung sei. Fast jeden Tag pendelten die gelben Boliden zwischen dem Werk in Lähden und der Heimstätte des SV Meppen. Mit welcher Weitsicht gearbeitet wurde, konnte man daran erkennen, dass man sich sogar erlauben konnte, das 220-Tonnen-Monstrum für zwei Tage aus dem Stadion abzuziehen.

Letzte Aufräumarbeiten

Am Freitag folgten noch Aufräumarbeiten und die schweren Fahrzeuge können über Weihnachten in ihren Heimatorten abgestellt werden. Im Januar folgen dann die Arbeiten an den Zäunen, den Wellenbrechern und weiteren Sicherheitseinrichtungen der neuen Nordkurve. Am Sonntag, den 21. Januar, um 14 Uhr soll die neue Stehtribüne dann ihre Feuertaufe im Heimspiel des SV Meppen gegen Preußen Münster bestehen.