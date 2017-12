Vom 8. bis 14. Januar in der Türkei SV Meppen: Zwei Testspiele im Trainingslager in Belek

Meppen. Der SV Meppen hat für sein Trainingslager in der Türkei zwei Testspiele gegen internationale Gegner vereinbart.

Vom 8. bis 14. Januar bereiten Coach Christian Neidhart und dessen Co-Trainer Mario Neumann die Mannschaft im Trainingslager in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte vor, die am 21. Januar mit dem Heimspiel gegen Preußen Münster beginnt. Am 10. Januar soll es in Belek zur Begegnung gegen Samsunspor aus der 2. türkischen Liga kommen, während am letzten Tag des Trainingslagers die Partie gegen Universitatea Craiova auf dem Programm steht. Samsunspor steht aktuell auf dem 15. Platz. Mit Ahmet Cebe spielt dort auch ein Deutscher. Craiova ist derzeit hinter CFR Cluj und Steaua Bukarest Tabellendritter.

Erst zum Hallenturnier

Bevor die Meppener in den Flieger steigen, werden sie noch am 7. Januar am Hallenturnier in Gummersbach teilnehmen. Unter dem Motto „Kicken für den guten Zweck“ hat die Veranstaltungsleitung sechs Teams eingeladen. Neben dem SV Meppen werden der MSV Duisburg, Arminia Bielefeld, SC Fortuna Köln, SPVG Olpe und der 1. FC Kaan-Marienborn auflaufen. Für den SVM wird es das einzige Hallenturnier sein.

Trainingsstart am 2. Januar

Mit dem Auftritt bei den Würzburger Kickers am 16. Dezember geht es für Neidhart und Co. in die Winterpause. Trainingsauftakt ist im neuen Jahr am 2. Januar. Eventuell wird es noch vor dem Hallenturnier in Gummersbach und am Mittwoch vor dem Münster-Spiel Testpartien geben.

Bereits im letzten Jahr absolvierte der SV Meppen ein Trainingslager in Belek. Der SV Meppen weist darauf hin, dass sich interessierte Sponsoren noch bei André Dieker (Tel.: 05931-930114) melden können, der über die Teilnahmemöglichkeiten an der Reise informiert.