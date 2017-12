Keeper mit dem SVM bei Ex-Klub Erik Domaschke: „Habe hier nichts anbrennen lassen“

Erfurt. In zwei Spielzeiten für Rot-Weiß Erfurt kam Erik Domaschke auf gerade einmal 17 Einsätze. Zum Vergleich: Am vergangenen Samstag lief er für den SV Meppen, dem er sich im Sommer angeschlossen hatte, zum 18. Mal allein in der laufenden Saison auf. Seine Rückkehr in das Steigerwaldstadion: Ein besonderes Auswärtsspiel für den Keeper.

Als Domaschke um 14.06 Uhr hinter seinem Kapitän Martin Wagner den Rasen betrat, schaute er sich um. Sein altes Wohnzimmer war ihm sichtlich vertraut. Auch einige bekannte Gesichter entdeckte er auf der Tribüne. „Mein Onkel wohnt ja hier. Meine Eltern brauchen auch nicht so weit bis nach Hause – aus Leipzig. Es waren viele Leute da.“

Eine Saison lang auf der Bank

Sein letztes Spiel für die Rot-Weißen absolvierte Domaschke am 14. Mai 2016. Damals gewann Erfurt mit 3:0 bei Holstein Kiel. Sein Einsatz war als eine Art Abschiedsgeschenk zu betrachten. Zuvor hatte der gebürtige Leipziger 13 Spiele am Stück auf der Bank gesessen, in der Folgesaison 2016/17 stand Domaschke nicht ein einziges Mal zwischen den Pfosten, Philipp Klewin war fortan die unumstrittene Nummer eins im Kasten der Erfurter. Heute standen sich die beiden Torhüter gegenüber.

Freundliches Wiedersehen

Anfeindungen der RW-Fans oder gar den ehemaligen Teamkollegen erfuhr Domaschke nicht. Das Wiedersehen sei „freundlich“ gewesen. „ Ich habe hier nichts anbrennen lassen, habe den Verein immer unterstützt so gut es geht und versucht, alles zu geben“, erinnert sich der Keeper an die Zeit in Thüringen.

Anzeige Anzeige

„Ich habe versucht, alles reinzuhauen“

Für Domaschke war das Spiel ein denkbar undankbares. Nicht, weil er etwa unsicher an alter Wirkungsstätte wirkte. Das Gegenteil war der Fall, er fühlte sich sichtlich wohl. Viel mehr bekam er kaum etwas auf sein Tor. Nur ein einziges Mal war der SVM-Keeper so wirklich gefordert, als in der 13. Minute Erfurts Theodor Bergmann einen Freistoß aufs Tor brachte. „Ich weiß, wie er die Freistöße schießt. Wir haben halt im Training häufiger zusammen geübt“, betonte Domaschke. „Deswegen weißt du, wie die Bälle fallen. Sie gehen zeitig runter, sehr weit runter. Ich habe versucht, alles reinzuhauen.“

Zum sechsten Mal zu null

Zufrieden ist der Keeper mit dem torlosen Remis beim Tabellenschlusslicht. „Enttäuschend ist das 0:0 nicht. Wir wollten halt hier herkommen und nicht verlieren“, sagte Domaschke. „Dass wir jetzt den Punkt mit nach Hause nehmen, ist umso besser.“ Zum sechsten Mal in der laufenden Saison blieb der 32-Jährige ohne Gegentor.

Lob von Heiner Beckmann

Er ist ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft und genießt – im Gegensatz zu seinem Ex-Verein – das volle Vertrauen seiner Teamkollegen, Trainer und allen Verantwortlichen beim SVM. „Nach zwei, drei Spielen hat man schon gesehen, dass er eine absolute Verstärkung für uns ist“, betonte Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann in der Halbzeitpause.