Freitag um 18.30 Uhr Anpfiff SV Meppen im Test gegen Werder ohne Girth und Granatowski

Meppen. Die Länderspielpause nutzen die Fußballer vom SV Meppen und SV Werder Bremen zu einem Test. Am Freitag, 6. Oktober, empfängt der Drittligist um 18.30 Uhr den Bundesligavertreter. Eintrittskarten gibt es noch in allen Kategorien.

Fast 14 Monate nach dem letzten Aufeinandertreffen, das Werder am 10. August 2016 vor 5484 Zuschauern mit 2:0 (Tore: Johannes Eggestein und Sambou Yatabare) für sich entschied, gibt es das Wiedersehen. Der ursprünglich für den Tag geplante Test beim niederländischen Ehrendivisionär Heracles Almelo wurde abgesagt.

Ohne Girth und Granatowski

Der SV Meppen wird auf jeden Fall zwei Spieler schonen: Benjamin Girth und Nico Granatowski. Beide haben in der gesamten Wochen nur individuell trainiert und werden nicht gegen Werder auflaufen. Zudem hat den SVM die Grippewelle erwischt, Innenverteidiger Dennis Geiger bereits zum zweiten Mal. „Er ist die ganze Woche krankgeschrieben“, berichtet Meppens Trainer Christian Neidhart. Auch Ersatzkeeper Jeroen Gies fällt krankheitsbedingt aus. Daneben kränkeln noch einige andere Spieler. „Von daher müssen wir mal schauen, wer letztendlich zur Verfügung steht.“ Auf ein paar Einsatzminuten darf sich Sven Goldschmidt aus der A-Jugend des JLZ Emsland freuen, ebenso Leon Demaj und Yannik Nuxoll. Neidhart: „Wir werden möglichst vielen Spielern auch Spielpraxis geben.“ Wobei man sich hauptsächlich auf den eigenen Kader konzentrieren werde, fügt Meppens Trainer hinzu. Denn die U23 muss am Sonntag in der Bezirksliga beim ASV Altenlingen ran.

Werder ohne zwölf

Zwölf Werder-Profis machten sich am Wochenende auf den Weg zu ihren Nationalmannschaften: Milos Veljkovic (Serbien), Florian Kainz (Österreich), Thomas Delaney (Dänemark), Jiri Pavlenka (Tschechien), Ludwig Augustinsson (Schweden), Niklas Moisander (Finnland), Izet Hajrovic (Bosnien-Herzegowina), Ishak Belfodil (Algerien), Ulisses Garcia (U21 Schweiz), Eggestein-Brüder Maximilan und Johannes (deutsche U21) und Yuning Zhang (U21 China).

Kruse noch verletzt

Theodor Gebre Selassie reiste trotz Nominierung nicht zu seiner Landesauswahl. Dessen Frau Leona erwartet das zweite Kind. Ihn plagt zudem eine leichte Zehenverletzung. Max Kruse befindet sich nach seinem Schlüsselbeinbruch in der Reha.

Spielt Junuzovic?

Übrig bleiben 13 Spieler aus dem Kader der Bundesligamannschaft. Die bekanntesten Namen sind Fin Bartels, Lamine Sané, Robert Bauer und Philipp Bargfrede. Sané absolvierte am Mittwoch eine individuelle Einheit, während Bauer weiterhin krankheitsbedingt fehlte. Hoffen dürfen die Fans, dass Zlatko Junuzovic dabei sein wird. Nach zweieinhalb Monaten Verletzungspause feierte der 30-jährige Österreicher nach seiner Achillessehnenverletzung im torlosen Nordderby beim HSV sein Ligacomeback.

Werder will Selbstbewusstsein tanken

„Wir möchten auf jeden Fall 100 Prozent geben und uns durch Tore ein Stück Selbstbewusstsein für die Liga holen“, erklärte Bartels auf der Werder-Homepage. Sein Cheftrainer Alexander Nouri sieht das genau so und ergänzt: „So ein Spiel ist für uns wichtig, um im Rhythmus zu bleiben. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit für die Jungs aus der U 23, die uns verstärken werden, zu zeigen, was sie können.“ Natürlich will Neidhart gegen den Bundesligisten nach eigener Aussage eine vernünftige Leistung abliefern. Das sei man alleine auch den Zuschauern schuldig. „Es ist immer auch ein schönes Spiel gegen einen Bundesligisten, das man aber auch nicht überbewerten sollte.“ Meppens Trainer weiß, dass das Emsland zum Werderland wird, wenn die Grün-Weißen kommen. „Viele Fans werden ins Stadion gehen, um hauptsächlich Werder sehen zu können.“

Neidharts besiegte Nouri als Trainer

Neidhart kennt Nouri aus dessen Zeit beim VfB Oldenburg, hat als Meppen-Trainer gegen den jetzigen Werder-Coach noch nicht verloren. Von April 2013 bis Juni 2014 war Nouri bei 45 Partien VfB-Trainer, holte 1,78 Punkte im Schnitt. Er folgte auf Andreas Boll. In dieser Zeit traf Nouri zweimal auf Neidharts Meppener: Im November 2013 gab es ein 2:2 in Meppen. Jens Robben traf vor 5115 Zuschauern doppelt in der von Sport1 live übertragenen Partie. Im Rückspiel am vorletzten Spieltag siegte der SVM durch einen Treffer von Max Kremer mit 1:0 in Oldenburg. Im Jahr zuvor – Neidhart war noch Wilhelmshaven-Coach – verlor er am letzten Spieltag mit 1:2 gegen Nouris Oldenburger. Damals Wilhelmshavens Torschütze zum 1:0: Max Kremer. Im Juli 2014 wurde Nouri Co-Trainer von Viktor Skripnik bei Werder Bremen II, ehe er am 19. September 2016 Skripnik als Coach beim Bundesligateam beerbte.

Derselbe Ausstatter

Testspiele wie Meppen gegen Werder werden nicht – wie zum Beispiel in den unteren Spielklassen – per Messenger-Dienst WhatsApp oder Telefonanruf zwischen den beiden Trainern vereinbart, sondern über andere Kanäle. Zum Einen haben Meppen und Werder denselben Ausstatter, so Neidhart, andererseits vermittelt die Hamburger Agentur Onside Freundschaftsspiele. In diesem Fall hat Henning Rießelmann, Gründungsgesellschafter von Onside, für das Aufeinandertreffen gesorgt.

