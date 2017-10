Mit Schaaf, Meier, Hermann Meppens Sportvorstand Beckmann zwei Jahre bei Werder

Meppen. Alte Bekannte aus Bremen trifft Heiner Beckmann beim Gastspiel von Werder am Freitag um 18.30 Uhr in der Hänsch-Arena vermutlich nicht. Dabei hat der Sportvorstand des SV Meppen als junger Fußballer zwei Jahre beim Bundesligisten gespielt. Zusammen mit Thomas Schaaf, Norbert Meier oder Günter Hermann oder dem späteren SVM-Torwart Hermann Rülander.

Das ist lange her: Von 1979 bis 1981 wechselte Heiner Beckmann das blau-weiße gegen das grün-weiße Trikot. „Es war eine gute Zeit, auch wenn ich mir mehr erhofft hatte. Aber die Erfahrungen sind mir zu Gute gekommen“, sagt Beckmann im Rückblick. In seiner Aufgabe als Sportvorstand versucht er, sie an junge Fußballer weiterzugeben. „Man muss Geduld haben, darf den Kopf nicht in den Sand stecken oder die Schuld nur bei anderen suchen.“ In der Jugend glänzten viele Talente, nach dem Sprung in den Seniorenbereich säßen sie plötzlich auf der Bank, weil der Unterschied sehr groß sei.

Deutscher Vizemeister mit Niedersachsenauswahl

Beckmann, dem damals auch andere Anfragen etwa aus Osnabrück vorlagen, wechselte aus der Meppener Jugend nach Bremen. Trainer war Werner Görts, der gerade seine Profilaufbahn beendet hatte. Während Beckmann in der Niedersachsenauswahl, mit der er deutscher Vizemeister geworden war, als Innenverteidiger auflief, der damals noch Vorstopper hieß, spielte er in Bremen in der Spitze, schoss in der höchsten Jugendklasse, damals noch die Verbandsliga, 35 Tore. „Ich war eher Allrounder, kein Spezialist.“

Zwei Tore gegen Nürnberg

Werders Nachwuchs wurde Meister, spielte um den deutschen Titel, schied aber nach zwei Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg unglücklich aus. Beim Club kickte damals Abwehrspieler Alois Reinhard, der später zu Bayer Leverkusen sowie Bayern München wechselte und vier Länderspiele bestritt. „Gegen ihn habe ich zwei Tore geschossen“, erinnert sich Beckmann.

In der Jugend „lief es richtig gut“

Schon als Jugendspieler kam der Meppener bei den Werder-Amateuren zum Einsatz, die vom Libero der Meisterelf von 1965, Helmut Jagielski, trainiert wurde. In der Nachwuchsrunde spielte Beckmann etwa mit Günter Hermann oder Norbert Meier zusammen. „Es lief richtig gut“, stellt der Emsländer fest.

Schaaf sehr ehrgeizig

Das änderte sich im ersten Herrenjahr. Beim Abstieg 1980 geriet im Verein viel in Bewegung. Während Thomas Schaaf davon profitierte und hochgezogen wurde, lief es für den Emsländer nicht mehr so gut. „Schaaf war ein sehr ehrgeiziger Bursche. Das hat ihn weit gebracht. Er hatte nicht nur Talent, sondern auch Einstellung und Willen.“

Anruf von Gerd van Zoest

Beckmann, der ausgerechnet beim Testspiel in Meppen gute Chancen ausließ, kehrte nach einem Anruf von SVM-Manager Gerd van Zoest zurück zum Stammverein, blieb sechs Jahre Teil einer verschworenen Mannschaft, zu deren Spielern er noch heute enge Kontakte pflegt. Ausgerechnet ein Jahr vor der Nordmeisterschaft und dem Zweitligaaufstieg verließ er den SV Meppen, wurde aber mit dem VfL Herzlake Niedersachsenmeister. Inzwischen ist Beckmann im Meppener Vorstand engagiert, und ist gespannt auf die Partie gegen Werder. Außergewöhnliche Sympathien hegt er nicht für Bremen, die gelten eher Borussia Mönchengladbach, dem nächsten Pflichtspielgegner der Hanseaten.