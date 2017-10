Test am Freitag um 18.30 Uhr SV Meppen: 1700 Karten für das Werder-Spiel verkauft

Meppen. Werder Bremen macht wieder einmal Station im Emsland. Der Bundesligist tritt am Freitag um 18.30 Uhr beim SV Meppen an. Das Interesse ist ordentlich. Rund 1700 Karten wurden bereits im Vorverkauf abgesetzt.

„Wir hoffen auf 3500 bis 4000 Zuschauer“, erklärt SVM-Pressesprecher Heiner Harnack. Die Hanseaten haben in der Region viele Freunde. Das Emsland gilt traditionell als Werder-Land. Der Gastgeber betrieb beim 2:0 gegen den Karlsruher SC Werbung in eigener Sache.

Vierfacher Deutscher Meister

Den Meppenern kam die Anfrage für das wegen der Länderspielpause punktspielfreie Wochenende gerade recht. Auch, wenn bei Bremen natürlich einige Nationalspieler fehlen werden. Werder hat seit 1969 mindestens zehn Testspiele gegen den SVM absolviert, zuletzt vor 14 Monaten. Der SVM unterlag nach Toren von Johannes Eggestein und Sambou Yatabare vor 5484 Zuschauern nur mit 0:2. Den einzigen Sieg gegen den vierfachen Deutschen Meister (1965, 1988, 1993, 2004) und Europapokalsieger der Pokalsieger (1992) feierte der SVM vor 39 Jahren (2:1).

Neidhart kennt Nouri

Zurzeit belegt die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri, den SVM-Coach Christian Neidhart aus dessen Zeit beim VfB Oldenburg kennt, den vorletzten Platz in der Bundesliga. Bremen wartet bei vier Unentschieden und drei Niederlagen noch aus den ersten Sieg. Zuletzt holte Werder einen Zähler beim Nordderby in Hamburg.

Wieder Heim-Praktikum

Neidhart, der sich zufrieden zeigt mit der Ausbeute seines Teams von 15 Punkten in der 3. Liga, macht zwei Wochen ein Praktikum daheim. Der 49-Jährige absolviert noch bis März den Fußballlehrer-Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie. Am Montag haben die SVM-Spieler individuell ausgelaufen, am Dienstag haben sie frei. Am Mittwoch stehen zwei Einheiten auf dem Programm.

Angeschlagene Spieler werden geschont

Neidhart will sich ein Bild machen von den angeschlagenen Spielern, Nico Granatowski klagte zuletzt über Probleme an der Achillessehne, auch Benjamin Girth hatte Beschwerden. Beide werden im Zweifelsfall gegen Bremen zuschauen, um sich für die nächste Pflichtspielaufgabe beim SV Wehen Wiesbaden vorzubereiten. Neidhart geht davon aus, dass Marius Kleinsorge und Max Kremer voll trainieren können. Gegen Bremen will er möglichst viele Spieler aus seinem Kader einsetzen.

Trainingsinhalte umgesetzt

Auf dem Trainingsprogramm stehen Übungen auch im Defensivbereich und im Umschaltspiel. „Das hat ja schon gegen Karlsruhe geklappt“, stellt Neidhart fest. „Es ist immer gut, wenn man sieht, dass die Trainingsinhalte so umgesetzt werden.“

Wie SVM-Geschäftsstellenleiter Daniel Eiken mitteilt, gelten für das Freundschaftsspiel gegen Bremen dieselben Preise wie in der 3. Liga. Karten für die Neue Haupttribüne kosten 22, 16 und 10 Euro. Für die Alte Haupttribüne können die Zuschauer die Tickets für 16, 13 und 7 Euro erwerben. Stehplätze kosten 10, 8 und 5 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Geschäftsstelle des SVM, in den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Online-Shop.