Torwart vom SV Meppen bescheiden Domaschke traut beim Elfmeter seiner Intuition

Meppen. Sein gehaltener Elfmeter war sicherlich eine Schlüsselszene der Partie. Ansonsten hätte der Karlsruher SC den Anschluss geschafft und Morgenluft gewittert. Trotzdem gab sich Meppens Torwart Erik Domaschke nach dem Schlusspfiff bescheiden. Sah vielmehr die gesamte Mannschaft gegenüber dem 0:4 von Unterhaching deutlich verbessert.

Es lief die 64. Minute, als sich Meppens Fabian Senninger beim Stand von 2:0 fast auf der linken Torauslinie ein Duell mit Marc Lorenz lieferte. Senninger stellte etwas ungestüm den Körper rein, Lorenz nahm die Berührung auf und fiel. Zweitliga-Schiedsrichter Benedikt Kempkes zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Anton Fink, mit 117 Treffern der Rekord-Torjäger in der 3. Liga, legte sich die Kugel zurecht, schoss aus seiner Sicht platziert und flach nach links, aber Domaschke tauchte ins Eck und wehrte den Schuss ab.

Keine Signale von Fink

Natürlich habe man im Vorfeld über Finks Elfmeter gesprochen, berichteten sowohl die Trainer als auch der Keeper. Aber am Ende sei es auch Intuition gewesen, gestand Domaschke. „Ich habe einfach versucht, ihn aus dem Konzept zu bringen. Ein bisschen länger zu warten und dann irgendwann in die Ecke zu springen.“ Fink hatte laut SVM-Torhüter vor der Ausführung keine Anzeichen gegeben, in welche Ecke er schießen würde. Kein Blick, kein spezieller Anlauf, nichts. Weil sich Domaschke für eine Ecke entschied, hielt er den Ball: „Wenn du als Torwart in eine Ecke gehst, musst du halt voll durchziehen.“ Kapitän Martin Wagner lobte seinen Schlussmann: „Freut mich für ihn, dass er so eine super Partie gemacht und uns so im Spiel gehalten hat.“ Auf die Frage, ob er ein Elfmeterkiller sei, antwortete Domaschke schnell. „Fünf oder sechs Elfmeter habe ich bislang gehalten.“

Kapitän lobt seinen Keeper

Dass der Elfmeter den SVM noch in Bedrängnis und Karlsruhe zurück ins Spiel gebracht hätte, glaubt Domaschke auch. „Ich denke schon. Aber wir haben gut dagegen gearbeitet. Und hätte, wenn und aber ist immer so eine Sache.“

Man habe die Fehler aus dem Unterhaching-Spiel analysiert und im Training Dinge wieder einstudiert, so Domaschke. „Wir haben kompakter gestanden und gesagt, wenn wir zustellen, dass wir als Mannschaft komplett draufgehen.“ Auch die Umschaltsituationen habe man schneller genutzt als zuletzt.

Geschlossener und entschlossener

Wagner lobte die Mentalität seiner Mannschaft, die den unbedingten Siegeswillen gezeigt habe. „Diese Geschlossenheit haben wir in Unterhaching überhaupt nicht auf den Platz gebracht.“ Ohne diesen Zusammenhalt könne man in dieser Liga nicht bestehen. „In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal einen Tick entschlossener gespielt. Und das war der Auslöser, dass wir verdient gewonnen haben.“