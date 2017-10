Meppens Linksaußen im Interview Granatowski: „Girth berührt den Ball beim 1:0 entscheidend“

Meppen. Seinen Schuss fälschte Benjamin Girth unhaltbar zur Führung ab: Nico Granatowski unterstrich beim 2:0-Heimsieg des SV Meppen gegen den Karlsruher SC seinen Wert für die Mannschaft. Im Interview mit der Emslandsportredaktion äußert sich der 26-Jährige zu den entscheidenden Szenen.

Herr Granatowski, Torklau von Girth oder den Mitspieler einfach clever angeschossen beim 1:0?

Ich glaube, Benny ist nicht mehr aus dem Weg gekommen, weil der Schuss so scharf war. Nein, er berührt ihn schon entscheidend mit der Brust. Mir ist es egal, wer das Tor macht. Hauptsache, wir gewinnen. Und das haben wir gemacht.

Erklären Sie mal bitte, wie aus Ihrer Sicht das 2:0 gefallen ist!

Ich setzte mich rechts gegen zwei Gegenspieler durch, flanke rein, Marius (Kleinsorge, Anm. der Redaktion) kriegt ihn und macht ihn super rein. Ich weiß, dass Marius gerne auf den ersten Pfosten läuft.

Wie wichtig war es, dass Erik Domaschke beim Stand von 2:0 den Foulelfmeter hält und dadurch den Anschlusstreffer verhindert?

Enorm wichtig. Mit ein bisschen Glück machen wir danach direkt das 3:0, beziehungsweise haben wir ja gemacht. War aber Abseits. Erik hat sich das verdient. Er war in den letzten Spielen so gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben.

War das auch ein Geschenk für den Trainer und für Steffen Puttkammer, die am Sonntag beziehungsweise Samstag ihre Geburtstage feiern konnten?

Was heißt Geschenk? Man gewinnt gerne auch für den Trainer. Man hat heute gesehen, was wir für eine geile Mannschaft sind. Man sieht auch an dem Zuspruch der Zuschauer, dass sie honorieren, wie wir spielen.

Was war für Sie sonst der Schlüssel zum Sieg?

Es ist einfach wichtig, dass wir nach dem 0:4 von Haching so zurückgekommen sind. Der Trainer hat gesagt, wir müssen kompakt stehen. Zu Hause machen wir immer unsere Tore. Wir haben Geduld bewahrt und uns am Ende dafür belohnt.

Was bedeutet es, mit diesem Erfolg in die nächste Länderspielpause zu gehen?

Es ist schon wichtig für uns. Benny war angeschlagen, Max Kremer, Marcel Gebers, Marius und ich - wir haben alle nicht so wirklich trainiert. Da muss man unsere medizinische Abteilung mal loben. Daniel Vehring, Ina Stilber und unser Doc Thomas Keese-Röhrs. Was die für Arbeit machen, ist Wahnsinn. Sonst hätten wir heute alle nicht spielen können.

Wie kurzfristig hat sich Ihr Einsatz entschieden?

Eigentlich gestern im Abschlusstraining. Der Trainer hat mich gefragt, wie es ist. Ich habe gesagt, dass ich bereit bin. Und dann hat der Trainer entschieden.