2:0-Heimsieg gegen Karlsruhe Geburtstagsgeschenk für Meppens Trainer Neidhart

Meppen. Passendes Geburtstagsgeschenk für Trainer Christian Neidhart, der am Sonntag 49 Jahre alt wurde: Der SV Meppen setzte sich gegen den Karlsruher SC mit 2:0 (0:0) durch und gewann als Tabellensiebter weiteren Abstand zur Abstiegszone.

Neidhart bedankte sich nach dem Abpfiff artig für die vielen Gratulationen und freute sich auf einen schönen Abend. Gleichzeitig verwies er wie auch Ko-Trainer Mario Neumann auf die Entwicklung der Mannschaft. „So spielen wir. Man darf nicht vergessen, woher wir kommen, und woher Karlsruhe kommt“, rückte er die Relationen zurecht. Von der Meppener Leidenschaft zeigte sich auch Gäste-Coach Alois Schwartz beeindruckt. Die und die Torgefahr hätte er sich auch von seiner Mannschaft gewünscht. „Der Ball geht einfach nicht rein.“ Zwei magere Tore hat das Gründungsmitglied der Bundesliga in dieser Serie auswärts geschossen und nur einen einzigen Punkt geholt. In dieser Kategorie belegt der SVM mit vier Zählern (4:11 Tore) nur den vorletzten Platz. In der Heimstatistik ist er mit elf Zählern (11:5) allerdings Vierter. Immerhin hatte der Aufsteiger den Gutteil der 7183 Zuschauer im Rücken – auch wenn die Stimmung insgesamt schon besser war.

Flinke Flügelzange dabei

Erste Erleichterung bei den Anhängern bereits vor dem Anpfiff, als die Spieler zum Aufwärmen aufs Feld kamen: Nico Granatowski, der gegen Osnabrück das Derby-Tor geschossen hatte, aber in Unterhaching ausfiel, und Marius Kleinsorge, der in Bayern zur Halbzeit angeschlagen passen musste, mischten mit. Damit war die flinke Flügelzange dabei. So stellte der SVM auf zwei Positionen um: Granatowski kam ins Team; für David Vrzogic, der zuschauen musste, übernahm Fabian Senninger wieder den defensiveren Part. Für den verletzten Steffen Puttkammer (Bänderriss) rückte wie angekündigt Patrick Posipal in die Startelf, in der Sonntag gleich acht Akteure standen, die am Aufstieg beteiligt waren.

Schleusener für Stroh-Engel

Der KSC hatte auf einer Position umgestellt. Der aus Darmstadt gekommene baumlange Angreifer Dominik Stroh-Engel, der in dieser Saison erst einen Treffer erzielt hat, saß auf der Bank. Für ihn kam Fabian Schleusener ins Team, der zuletzt vom SC Freiburg an den FSV Frankfurt ausgeliehen worden war, für den er in 18 Ligapartien acht Tore schoss, aber nach einem Kreuzband den FSV wieder verlassen hat. Doch mit ihren Möglichkeiten gingen die Gäste schlampig um.

Erste Großchance für Girth

Torchancen blieben in der Partie auf eher durchschnittlichem Niveau in der Anfangsphase Mangelware. Über die beste verfügte der Gastgeber, der zunächst vorn oft das Leder verlor, weil die Pässe nicht genau genug kamen. Doch nach einem der vielen langen Bälle aus der Abwehr blieb der quirlige Kleinsorge Punktsieger gegen den weit aus dem Gehäuse geeilten Keeper Benjamin Uphoff. Der Meppener bekam den Ball einige Meter weiter unter Kontrolle und schoss ihn hoch aufs Tor, doch Uphoff konnte so gerade noch retten, aber das Leder fiel genau vor die Füße von Benjamin Girth, der Torjäger stocherte es aus der Drehung mit dem rechten Fuß jedoch neben das Tor (7.). Chance zur Führung vertan.

Erste KSC-Chance durch Lorenz

Nach einer Viertelstunde nahm der Gast, der einige Balleroberungen auf der Sechser-Position und gute Szenen mit Marc Lorenz auf dem linken Flügel hatte, den Druck vom Kessel. Bei Lorenz‘ Schuss war Meppens Keeper Eric Domaschke auf dem Posten (19.). Für Gefahr sorgte vor der Pause noch einmal Anton Fink, der einen abgewehrten Ball von der Strafraumgrenze kurz entschlossen volley knapp neben den linken Pfosten setzte (35.). Aber zu dem Zeitpunkt hatte der SVM schon wieder Oberwasser gewonnen.

Granatowskis Hammer und Girths Rücken

Nach der Pause schien der Gastgeber noch unsortiert, als die Karlsruher zu Kontermöglichkeiten kamen, aber wenig daraus machten. Wie es anders geht, demonstrierte der emsländische Aufsteiger: Nach einem abgewehrten Angriff schickte Mannschaftskapitän Martin Wagner Kleinsorge auf der linken Seite, der an die Strafraumgrenze zurückspielte, wo Granatowski den Hammer auspackte. Er jagte den Ball, der von Benjamin Girth abgefälscht wurde, ins Netz. Zunächst wurde der Treffer Granatowski zugeschrieben, doch dann dem Torjäger zuerkannt, dessen Einsatz lange fraglich war. „Die Offensivabteilung habe ich eigentlich erst beim Abschlusstraining gesehen“, meinte Neidhart.

Nur die Situation beim Strafstoß gefiel dem Trainer nicht

Der KSC antwortete bissig, aber der SVM erhöhte auf 2:0, als eigentlich eher der Ausgleich in der Luft lag: Nach Granatowski-Hereingabe von der rechten Seite zirkelte Kleinsorge den Ball aus kurzer Distanz ins Netz. Die Zuschauer erhoben sich, feierten den SV Meppen. Sie standen noch, da folgte die Schockstarre: Senninger brachte Marc Lorenz im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Benedikt Kempkes zögerte keine Sekunde: Strafstoß. „Das war nicht gut gelöst. Die einzige Situation, die mir nicht gefallen hat“, kritisierte Neidhart. „So ein Schuss kann nach hinten losgehen.“ Karlsruhes Routinier Fink lief an, schob den Ball aus seiner Sicht platziert ins linke untere Eck – aber Domaschke war schon da. Gefahr gebannt. Danach ergaben sich für kämpfende Emsländer Konterchancen.

Dritter Sieg ohne Gegentor

Auch der Gast kam noch zum Abschluss. Aber Domaschke war einfach nicht zu überwinden. So durfte sich Neidhart auch noch über einen Sieg ohne Gegentreffer freuen: Der dritte in dieser Saison, in der nach elf Spieltagen 15 Punkte für den Klassenerhalt verbucht worden sind.