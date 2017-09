4000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt SV Meppen baut gegen Karlsruhe auf den zwölften Mann

Meppen. Pressesprecher Heiner Harnack rechnet mit 7000 bis 8000 Zuschauer. Im Vorverkauf wurden 4000 Karten für das Heimspiel des SV Meppen gegen Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC (Sonntag, 14 Uhr) abgesetzt. Trainer Christian Neidhart baut an seinem 49. Geburtstag unter anderem auf den zwölften Mann.

„Wenn wir nicht alles abrufen, werden wir es schwer haben“, warnt Neidhart vor der Erfahrung des Gegners. „Ich glaube, das wird ein ganz enges Spiel.“ Meppens Trainer baut aber auf die Kulisse. „Zuhause spielen wir mit zwölf Mann – man sieht deutlich, wie wir nach vorne gepeitscht werden und wie die Jungs das auch annehmen.“ Das könne der Unterschied sein, um in solch einem Spiel noch einmal die Kurve zu bekommen. „Zuhause haben wir es bislang immer ganz gut hingekriegt.“

Offensivpower beim KSC

Von vielen Experten wurde der KSC im Sommer zum Top-Favoriten der Liga gekürt. Ziel war es, den Betriebsunfall Abstieg sofort wieder zu reparieren. Sportchef Oliver Kreuzer, selbst Spieler beim KSC und davor Manager beim HSV, baute den Kader kräftig um. 22 neue Spieler wurden verpflichtet. Besonders klangvoll zwei Zugänge: Anton „Toni“ Fink (zuvor Chemnitzer FC) ist der Rekordtorschütze der 3. Liga und der 1,97-Meter-Mann Dominik Stroh-Engel (Darmstadt 98). Daniel Gordon (SV Sandhausen) und Kai Bülow (von 1860 München, derzeit verletzt) sollten die neuen Leitwölfe werden. Meppens Trainer kennt die Qualitäten von Fink, der abzieht, sobald er das Netz sieht - egal aus welcher Entfernung: „Er macht aus wenig viel“, sagt Neidhart. Man dürfe Fink und Stroh-Engel nicht aus den Augen verlieren. Stroh-Engel habe vorne eine gewisse Präsenz, verfüge über Erfahrung „und ist unheimlich wichtig für die Mannschaft“. Und weiter: „Er ist mit Darmstadt in die 1. Liga aufgestiegen und war der Torjäger schlechthin.“ Über die linke Seite sorgt Marc Lorenz (SV Wehen Wiesbaden) beim KSC für Gefahr. Er legte in der Vorsaison 13 Tore auf und erzielte zwei Treffer selbst.

Trainer musste gehen

Nur schleppend kam Karlsruhe aus den Startblöcken, doch die Leistungskurve zeigt nach oben. Seit vier Partien zeichnet Alois Schwarz (im Mai beim 1. FC Nürnberg entlassen) als Trainer für den KSC verantwortlich. Er löste den glücklosen, früheren U-17-Trainer Marc-Patrick Meister ab. Schwarz startete mit einem 0:0 in Chemnitz, feierte danach einen 1:0-Heimsieg gegen Lotte, verlor im Anschluss in Großaspach mit 0:1 und siegte zuletzt mit 2:0 gegen Erfurt. „Die haben sich jetzt auch gefunden“, so Neidhart, „das sieht man an den letzten Ergebnissen.“ Die Fernsehbilder der bisherigen zehn Spieltage zeigen: Karlsruhe baut auf Erfahrung, hat vorne viele Waffen, allerdings in der Defensive zum Teil Schnelligkeits- und Stellungsprobleme.

KSC hofft auf Sieg

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Meppen fordert KSC-Coach Schwarz drei Punkte: „Wir haben jetzt mal einen Punkt gemacht in Chemnitz. Jetzt wird es vielleicht auch mal Zeit, dass wir drei Punkte aus dem Emsland nach Baden mitnehmen.“ Man habe in den letzten Wochen gute Spiele gemacht, wolle sich jetzt endlich auch mal auswärts dafür belohnen und den nächsten Schritt machen, erklärt Abwehrspieler Jonas Föhrenbach. „Damit wollen wir jetzt in Meppen anfangen.“

Heimstärke trifft auf Auswärtsschwäche

Während der Zweitligaabsteiger im heimischen Wildparkstadion noch ungeschlagen ist (drei Siege, zwei Unentschieden), liegt der KSC in der Auswärtstabelle auf dem letzten Platz. Brachte in vier von fünf Auswärtsspielen kein Tor zustande, kassierte stattdessen zehn. Viermal gab es in der Fremde Niederlagen, den einzigen Punkt holte Karlsruhe beim torlosen Remis in Chemnitz.

Posipal für Puttkammer

Bislang blieb der SVM von größerem Verletzungspech verschont. „Jetzt haben wir eine Phase, wo etliche Spieler angeschlagen sind. Aber das müssen wir jetzt auch meistern“, will Neidhart kein langes Klagelied singen. Steffen Puttkammer (Außenbandriss) fällt aus, für ihn wird Patrick Posipal spielen. „Das hat er sich auch verdient“, sagt der Coach über seine Allzweckwaffe. Von daher sei das der normale Gang. Menno Heerkes wäre ebenfalls eine Alternative, doch für Posipal spricht das bessere Kopfballspiel.

Angeschlagene Offensive

Sorgen bereitet die Abteilung Attacke. „Im Grunde genommen hat die gesamte Offensivabteilung Probleme“, gesteht Neidhart. Benjamin Girth lief zuletzt trotz Flüssigkeit in der Kniekehle auf. Nico Granatowski (Achillessehnenprobleme) und Marius Kleinsorge (umgeknickt) sind weiterhin angeschlagen. Max Kremer erhielt einen Schlag aufs Schienbeinköpfen, wodurch dessen Fuß taub war. Deshalb trainierte die Offensive in dieser Woche dosiert. Ob die angeschlagenen Akteure gegen den KSC auflaufen werden, war am Freitag noch nicht klar. „Das sind alles Dinge, die wir abwarten müssen - bis auf den letzten Drücker, ob es dann irgendwie geht.“ Neidhart geht davon aus, dass Granatowski und Kleinsorge spielen können, „aber diese Hoffnung hatten wir in Unterhaching auch“. Eine mögliche Alternative stellt Devann Yao dar, der in dieser Woche wieder normal trainieren konnte. Man brauche das Tempo auf den Außenbahnen für das eigene Spiel, hofft der Coach auf seine gewohnte Flügelzange.

Wann platzt Hysenis Knoten?

Einwechselkönige bei den Meppenern waren bislang Haris Hyseni und Max Kremer. Zweimal durften sie von Beginn an ran, in jeweils acht von zehn Partien kamen Kremer (1 Tor) und Hyseni (0) von der Bank. Die Fans erwarten ebenso wie das Trainerteam mehr von Hyseni, der für ein Jahr vom Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg ausgeliehen ist. „Aber er von sich auch“, so Neidhart. Das Trainerteam nahm den 25-jährigen Angreifer in dieser Woche zur Seite, um sich mit ihm auszutauschen. Hyseni fühle sich sehr wohl im Emsland und komme innerhalb der Mannschaft gut zurecht, konstatiert Neidhart. „Er braucht einfach mal dieses Erfolgserlebnis, um ein bisschen befreiter aufspielen zu können“, hofft der Coach, dass der Knoten bald platzt.

KSC unter Druck

Der SV Meppen geht als Außenseiter in die Begegnung. Der Druck lastet auf den Gästen: „Wenn die Karlsruher noch etwas wollen, dann müssen sie punkten – vor allem auch auswärts“, weiß Neidhart.

Keine Livebilder im NDR

Die Partie wird nicht vom NDR übertragen., sondern nur von der Telekom (nur mit Abo). Seit dieser Saison sind alle Drittligaspiele, auch die des SV Meppen, live und auf Abruf im Internet bei der Telekom zu sehen. Alles Wissenswerte vom KSC-Spiel gibt es im Liveticker.