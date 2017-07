Besuch beim Magdeburg-Spiel DFB-Präsident Grindel am Mittwoch zu Gast in Meppen

Grindel wurde am 19. September 1961 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur beginnt er in Hamburg mit dem Studium der Rechtswissenschaften, das er 1988 mit einem Prädikatsexamen abschließt. Neben und nach dem Studium arbeitet er als Journalist. Von 1988 bis 1992 ist er Redakteur bei Radio Schleswig-Holstein und SAT.1, von 1992 bis 1997 Fernsehredakteur beim ZDF in Bonn. 1997 geht er nach Berlin, dort wird er Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, von 1999 bis 2002 ist er Studioleiter des ZDF in Brüssel. Danach wechselt Grindel in die Politik, für die CDU zieht er im Jahr 2002 über die niedersächsische Landesliste in den Bundestag ein, nicht anders ist es in den Jahren 2005, 2009 und 2013.

Dem Fußball ist Grindel seit eh und je verbunden. In Kindheit und Jugend spielt er auf verschiedenen Positionen beim SC Victoria Hamburg, beim Rotenburger SV war er Pressewart. Hin und wieder ist er als Fußballer auch heute noch aktiv, als Spieler des FC Bundestag.

Von 2011 bis 2014 war Grindel 1. Vizepräsident des Niedersächsischen Fußballverbandes. Im Oktober 2013 wurde er als Schatzmeister in das Präsidium des DFB gewählt. Am 17. November 2015 wurde er als Kandidat für den Präsidentenposten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorgeschlagen, dieses Amt hat er seit dem 15. April 2016 inne. Auf dem 41. Ordentlichen Kongress der Europäischen Fußball-Union am 5. April 2017 in Helsinki wurde Reinhard Grindel in das UEFA-Exekutivkomitee und in das FIFA-Council gewählt und als UEFA-Vizepräsident Governance eingesetzt.

Grindel ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

(Quelle: www.dfb.de)