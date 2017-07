Hemsener war Coach beider Clubs Schmidt mit Magdeburg-Schal und Meppen-Ausweis

Meppen. „Ich freue mich auf ein außerordentliches Spiel“, blickt Hans-Dieter Schmidt dem Duell des SV Meppen am Mittwoch um 19 Uhr gegen den 1. FC Magdeburg entgegen. Der Hemsener war schon bei beiden Mannschaften Trainer. „Ich habe jeweils schöne Zeiten gehabt“, erinnert sich der 69-Jährige.

Von 1978 bis 1983 baute Schmidt beim SV Meppen eine junge Mannschaft auf, die er auf Anhieb zurück in die damalige Oberliga Nord führte. Eins der Highlights war das Gastspiel des FC Barcelona mit Diego Maradona vor über 18000 Zuschauern.

Erst Manager, dann auch Trainer

Über Eintracht Nordhorn, den VfB Oldenburg, FC Bayern München II, Hannover 96, VfB Lübeck, VfL Osnabrück, Baladeia Mehalla (Ägypten) und Al-Qasisiya al-Chubar (Saudi Arabien) kam der gebürtige Hannoveraner nach Magdeburg. Zunächst als Manager, dann auch als Trainer. Der 1. FC Magdeburg, dreimaliger DDR-Meister (1972, 1974, 1975), sechsmaliger FDGB-Pokalsieger (1964, 1965, 1969, 1973, 1978, 2979, 1983) und einziger Europapokalsieger der DDR (1974, 2:0 in Rotterdam gegen AC Mailand) hatte nach der Wende den Anschluss verpasst. Statt in der 1. oder 2. Bundesliga musste er sich in der drittklassigen Oberliga Nordost-Mitte eingliedern. 1995 schaffte der Klub gerade noch den Klassenerhalt in der vierklassigen Oberliga Nordost-Nord.

„Der Verein lag am Boden“

„Der Verein lag am Boden“, erinnert sich Schmidt an seinen Amtsantritt 1996. Mit dem Präsidenten Eckhard Meyer funkte er sofort auf einer Wellenlänge. Schmidt baute eine neue Mannschaft auf mit dem ehemaligen Meppener Jörg Kretzschmar. „Ein überragender Fußballer; er hatte die besten körperlichen Werte.“ Dazu kamen ganz junge Talente, die ihren Weg im Profifußball machten wie Marcel Maltritz (VfL Wolfsburg, Hamburger SV, VfL Bochum), Jan Sandmann (Hamburger SV, Union Berlin, Holstein Kiel), Christian Lenze (Eintracht Frankfurt, Erzgebirge Aue, Eintracht Braunschweig) und Sebastian Hähnge (Chemnitzer FC, Dynamo Dresden, Carl Zeiss Jena, Hansa Rostock).

1997 Aufstieg in die Regionalliga

Die Magdeburger, die auch von den guten Bedingungen am Olympia-Stützpunkt profitierten, sorgten für neue Euphorie, die Zuschauerzahlen schnellten nach oben. „Es war eine Zeit des Aufbruchs“, stellt Schmidt fest, der an der Elbe „Freunde fürs Leben“ fand. 1997 stieg der Klub in die Regionalliga auf, 1998 spielte er in der neuen Klasse ganz vorn mit, aber als er 1999 auf dem Weg zur Qualifikation zur Regionalliga ins Mittelfeld abrutschte, trennten sich die Wege vom 1. FC Magdeburg und von Schmidt, der danach als Scout für die Nachwuchssichtung beim Hamburger SV zuständig war. Magdeburg verpasste wie auch der SV Meppen den Verbleib in der Regionalliga.

Mit Ex-Präsident Meyer zum Spiel

„Aber die Trennung hat nichts an der Freundschaft geändert“, sagt Schmidt. Er wird am Mittwoch mit Ex-Präsident Meyer und sechs Fans aus Magdeburg die Partie in der Hänsch-Arena besuchen. „Mit Magdeburger Schal und Meppener Mitgliedsausweis.“ Den SVM hat er zuletzt beim Relegationsspiel in Mannheim gesehen.

„In den nächsten zwei, drei Jahren in die 2. Bundesliga“

Dem Verein aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, der 2015 in die 3. Liga aufgestiegen ist und danach zweimal als Vierter die Relegation knapp verpasste, traut Schmidt, der jetzt Vorsitzender des SV Hemsen ist, einiges zu wegen des tollen Stadions und der tollen Anhänger. „Ich glaube, dass Magdeburg in den nächsten zwei, drei Jahren den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen kann.“ In Meppen rechnet er mit bis zu 1500 FCM-Anhängern.

SVM empfiehlt den Vorverkauf

SVM-Geschäftsstellenleiter Daniel Eiken empfiehlt den Zuschauern, sich im Vorverkauf Karten für das Spiel gegen Magdeburg zu besorgen. Der Verein rechnet mit einem größeren Interesse am ersten Abendspiel in der 3. Liga. Der SVM rät, keine Rucksäcke, größere Taschen oder andere Behältnisse mitzubringen, um Verzögerungen vor dem Stadion zu vermeiden.