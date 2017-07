Interview nach dem 0:3 in Münster Thilo Leugers vom SV Meppen: „Wahrscheinlich die Summe der Fouls“

Münster. Thilo Leugers, in der 76. Minute nach einem Foulspiel an Münsters Sandrino Braun mit einer gelb-roten Karte des Feldes verwiesen, über die Situation, die zum Platzverweis führte und über Unterstützung im Zeichen der Niederlage.

Sagen Sie mal, Herr Leugers, war der Platzverweis gegen Sie gerechtfertigt?

In der konkreten Situation fand ich die Entscheidung hart. Ich gehe zum Ball und von hinten kommt Braun angerauscht, den ich überhaupt nicht sehe. Klar ist dann ein Kontakt da und wahrscheinlich ist die Entscheidung, Foul zu geben, richtig, gelb-rot-würdig war die Situation in meinen Augen nicht, aber wahrscheinlich hat es in dem Moment die Summe der Fouls gemacht.

Sie haben jedenfalls nicht lange lamentiert, sondern sind umgehend in die Kabine gegangen.

Als die Hand des Schiedsrichters zur Karte ging, war klar, worauf es hinauslaufen würde. Es gab ja vorher schon ein paar Szenen, in denen es einen Pfiff gegen mich gab und unterm Strich war in dem Moment nichts mehr zu diskutieren. (Der Liveticker des Spiels SV Meppen – Preußen Münster zum nachlesen)

War die rustikale Spielweise das Mittel, mit dem Ihre Mannschaft die Preußen knacken wollte?

Wir wussten, dass Münster über eine hohe individuelle Klasse verfügt und dass wir entsprechend über Kampf und Robustheit dagegenhalten würden müssen. Wir hatten den Plan, in Münser zu punkten und haben diese Zielsetzung in der ersten Halbzeit gut umgesetzt. Preußen kam kaum zum Zug, wir hatten mehr vom Spiel und ein paar Gelegenheiten, aus denen wir mehr hätten machen können. (Hier geht´s zum Spielbericht der Partie)

Dann drehte Münster direkt nach der Pause mächtig auf und markierte schnell die Führung. Hat Sie das kalt erwischt?

Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist wohl so, dass uns in den ersten Minuten nach der Pause die Ruhe und auch ein bisschen die Ideen gefehlt haben, ganz ähnlich wie auch schon gegen Würzburg. Das nutzt Münster dann kalt aus und hinterher finden wir nicht wieder zurück zu unserem Spiel vor der Halbzeit. Daran müssen wir noch arbeiten.

Auch nach dem 0:3 haben die Fans Ihr Team noch lautstark unterstützt...

Wofür man einfach nur Danke sagen kann. Vor so einer Kulisse zu spielen und von so vielen Fans zu einem Auswärtsspiel begleitet zu werden, ist natürlich ein super Erlebnis für jeden Spieler.