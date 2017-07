Alle Gegentore nach der Pause 0:3 in Münster: „Lehrreiche Zeit für den SV Meppen“

Münster. Das tat weh! Vor 9130 Zuschauern, darunter knapp 2000 Emsländer, kassierte der SV Meppen bei Preußen Münster eine deutliche 0:3-Niederlage. Zudem sah Thilo Leugers die Ampelkarte und fehlt im Heimspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Magdeburg.

Besonders schmerzlich: Der Aufsteiger startete gut ins Spiel, hatte viele Anteile und einige Möglichkeiten, traf aber das Tor nicht - und kassierte alle drei Gegentreffer nach dem Wechsel, als der Gastgeber seine individuellen Vorteile in der Offensive ausspielte. (Das Spiel im Minutenprotokoll: Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen)

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

„Das waren zwei unterschiedliche Halbzeiten“, stimmten Meppens Trainer Christian Neidhart und sein Münsteraner Kollege Benno Möhlmann, der am Dienstag 63 Jahre alt wird, überein. Die erste ging an den Aufsteiger. „Da hatten wir keinen Zugriff zu den Zweikämpfen und zum Tempo“, meinte Möhlmann. Da sei nicht viel gelungen.

Zwei Veränderungen

Neidhart hatte im Vorfeld bereits Veränderungen angekündigt; er stellte im ersten Auswärtsspiel zweimal um: Max Kremer und David Vrzogic kamen, Nico Granatowski und Markus Ballmert mussten weichen. Damit war klar: Der SV Meppen setzte nicht wie gegen Würzburg auf das 3-4-3-, sondern auf das 4-2-3-1-System. Vrzogic übernahm den Part auf der linken Seite der Abwehrkette, Steffen Puttkammer rückte dafür auf die rechte Position der Doppel-Sechs neben Thilo Leugers. Kremer ging auf die rechte Außenbahn.

Vor der Pause mutig

Die Emsländer spielten zunächst mutig mit, hielten gegen und kamen auch nach vorn. Der erste Durchgang gehörte weitgehend den Gästen, erst nach einer halben Stunde kamen die Preußen, die zweitbeste Heimmannschaft der vergangenen Saison, langsam besser ins Spiel.

Der letzte Tick fehlte

Die Meppener führten nach Ecken nach einer Viertelstunde 3:0. Dabei verfügten sie auch über einige Möglichkeiten. Marius Kleinsorge war zunächst zu uneigennützig. Er setzte sich nach langem Abschlag von Torwart Erik Domaschke rechts durch, schloss aber nicht selbst ab, sondern passte zu dem in der Mitte postierten Kremer, doch das Bein eines Gegenspielers klärte. Thilo Leugers hämmerte das Leder mit dem starken linken Fuß aus 20 Metern über das Tor, nach der Puttkammer-Grätsche wurde Ball abgeblockt, Haris Hyseni verzögerte den Pass auf Wagner so lange, bis er selbst vor Keeper Nils Körber auftauchte, der aber klärte. Es fehlte der letzte Tick, die letzte Zehntelsekunde.

Führung möglich

Aber es sah nicht schlecht aus. Die Meppener Führung war möglich, aber nicht zwingend. Die Münsteraner schienen überrascht vom emsländischen Schwung. Möhlmann, der auf die bewährte 4-1-4-1-Formation setzte, tanzte wie ein Derwisch an der Seitenlinie. Denn in der Anfangsphase tauchte der Gastgeber nur nach Standards vor dem Meppener Tor auf. Die baumlangen Innenverteidiger sorgten jedoch für keine konkrete Gefahr.

Gefahr heraufbeschworen

Die beschworen die Emsländer zum ersten Mal selbst herauf. Denn die Pässe beim Aufbauspiel kamen nicht so sicher an wie gegen Zweitliga-Absteiger Würzburg. Die Münsteraner rückten einige Male bedrohlich nah heran. Als Domaschke dabei nicht genau genug nach rechts hinaus spielte, kamen die Münsteraner an den Ball, schlugen einen Diagonalpass auf Tobias Rühle, der allerdings Domaschke nicht überwinden konnte. Die bis dahin beste Chance im Spiel.

Konter über Kleinsorge

Der SVM-Keeper konnte sich noch einmal gegen Michele-Claudio Rizzi auszeichnen. Die vorne individuell stärker besetzten Gastgeber bekamen mehr Anteile, aber es blieb beim 0:0 zur Pause, beim Entlastungskonter über Marius Kleinsorge hätte der SVM noch einmal selbst treffen können. Aber wieder verhinderte ein Preußen-Bein die Hereingabe.

Preußen erhöhen den Druck

Der Gastgeber erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck. „Wir haben Chancen kreiert und Tore geschossen“, meinte Möhlmann. Sein Team ließ die Emsländer kaum noch zur Entfaltung kommen. Parallelen zum Würzburg-Spiel waren erkennbar. Auch wegen des Zeitpunktes des Gegentores. Kapitän Adriano Grimaldi tankte sich wuchtig an Marcel Gebers und Jovan Vidovic vorbei und knallte den Ball ins Tor. Riesenjubel bei den Preußen, die auf Konter lauerten. „Er hat mit unserer Innenverteidigung Doppelpass gespielt“, sagte Neidhart.

Vidovic mit Knieproblemen

15 Minuten später nutzte Martin Kobylanski die Chance zum 2:0, als er den Ball über Freund und Feind hinweg ins Netz hob. „Er hat gesagt, es war gewollt“, grinste Möhlmann. Jovan Vidovic hätte den Treffer vielleicht noch verhindern können, doch er war schon mit Gelb vorbelastet und musste später mit Knieproblemen ausgewechselt werden.

Gelbrot für Leugers

Nach Fabian Senninger brachte Neidhart Torjäger Benjamin Girth. Der SV Meppen wollte seine Chance suchen, doch ausgerechnet da sah Thilo Leugers nach einem Foul an Sandrino Braun im Mittelkreis die Gelbrote Karte. Das war es. „Er ist immer in Gefahr“, ärgerte sich Neidhart. „Wir hatten überlegt, ob wir ihn herunter nehmen sollen“, verloren die Meppener dieses Pokerspiel. Der SVM mühte sich, aber die klare Linie fehlte in der zweiten Halbzeit. Das 0:3 durch den eingewechselten Jeron Al-Hazaimeh schmerzte richtig.

Münster wartete auf Fehler

„Das ist gerade eine lehrreiche Zeit für uns“, bekannte Neidhart, der Marius Kleinsorge wegen Oberschenkelproblemen auswechseln musste. Gastgeber Preußen stand hinten kompakt und wartete nur auf Meppener Fehler. Drei nutzten die Preußen.

