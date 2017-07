Samstag bei Preußen Münster Selbstbewusster SV Meppen will etwas mitnehmen

Meppen. Die Feuertaufe in der 3. Liga hat der SV Meppen bestanden. Samstag um 14 Uhr tritt der Aufsteiger bei Preußen Münster an. „Wir wollen nicht nur Fußball spielen, sondern auch etwas mitnehmen“, erklärt Trainer Christian Neidhart.

Die Emsländer sind dabei, sich in der neuen Liga zu akklimatisieren. Die Umstellung ist groß. „Wir beobachten und verändern“, erklärt der Trainer. „Zeit zum Testen haben wir nicht.“

Aber es gab im Würzburg-Spiel wichtige Erkenntnisse: „Man darf sich keine Fehler erlauben, die werden sofort bestraft“, weiß Mannschaftskapitän Martin Wagner mit Blick auf die beiden Gegentreffer kurz nach der Pause. „Das waren oft nur Kleinigkeiten“, sagt Neidhart. „Wir dürfen nicht nachlassen oder abschalten, müssen immer an die Grenzen gehen“, fordert er. Die Mängel hat der Coach den Spielern genau aufgezeigt.

Emsländer können mithalten

Aber das Spiel gegen Würzburg hat auch gezeigt, dass der SV Meppen mithalten kann mit einem ambitionierten Gegner. Ganz wichtig. Als die Emsländer die ersten 30 und die letzten 20 Minuten mutig agierten, hatten sie auch Möglichkeiten. Dabei weist Neidhart darauf hin, dass eine Zahl an Chancen wie in der vergangenen Saison und auch die Liga der Vergangenheit angehören. Die wenigen müsse das Team entschlossener nutzen. Neuzugang Haris Hyseni rieb sich in Zweikämpfen auf. Ein Gutteil, schätzt der Coach, wäre in der Regionalliga abgepfiffen worden. Der Regensburger Leihgabe hat sich mit dem Rücken zum Spiel behauptet und die Bälle verteilt. Mit Benjamin Girth hat er einen starken Konkurrenten.

Neidhart lässt sich nicht in die Karten schauen

Aber das gilt für das ganze Team. Der Unterschied zwischen einem Platz auf der Tribüne und dem auf dem Feld muss nicht groß sein. „Wir versuchen für jeden Spieltag die stärkste Mannschaft aufzubieten“, erklärt der Trainer. Dass Jens Robben, Menno Heerkes oder Dennis Geiger zuletzt nicht einmal auf der Bank, und der gerade in der Relegation gegen Mainz starke Patrick Posipal nicht eingewechselt wurde, habe wenig zu bedeuten. „Das kann im nächsten Spiel anders aussehen“, lässt sich der Coach vor der Partie in Münster nicht in die Karten schauen.

Unterstützung von den Fans

Keinen Hehl macht der 48-Jährige allerdings daraus, dass die Emsländer etwas Zählbares vom ersten Auswärtsspiel in der 3. Liga mitnehmen wollen. „Wir wollen selbstbewusst auftreten“, kündigt Neidhart an. Dabei kann sich das Team auf Unterstützung von den Rängen verlassen. Es werden rund 1500 blau-weiße Fans in Münster erwartet. Das wären mehr als zum Saisonauftakt in der Regionalliga vor einem Jahr: Gegen Eintracht Braunschweig II kamen genau 1437 Zuschauer in die Hänsch-Arena.

Zweitbeste Heimelf

Die Aufgabe in Münster wird nicht leicht: In der vergangenen Serie waren die Westfalen nach Zweitligaaufsteiger Holstein Kiel die zweitbeste Heimelf. Im Preußenstadion sammelten sie 37 von insgesamt 51 Zählern. Der Traditionsverein hat sich in der Liga etabliert, möchte den Blick nach oben richten. In blendender Verfassung präsentierte sich zuletzt der ehemalige Osnabrücker Mittelstürmer Adriano Grimaldi (12 Tore in der vergangenen Saison), die meisten Einsätze hatten Mittelfeldspieler Michele Rizzi (37), Rechtsaußen Tobias Rühle (36) sowie Innenverteidiger Sebastian Mai und Torwart Maximilian Schulze-Niehues (beide 35). Bis auf den Torwart standen die Dauerbrenner auch beim 1:1 zum Auftakt in Erfurt auf dem Platz. Für Schulze-Niehues rückte überraschend der von Hertha BSC Berlin ausgeliehene Nils Körber zwischen die Pfosten. Mit Moritz Heinrich (München 1860) und Linksverteidiger Fabian Menig (SC Freiburg) standen zwei weitere Neuzugänge in der Startelf.