Gegen Möhlmann letzter Zweitliga-Sieg Peer Posipal im Preußen-Dress: Heiße Spiele gegen Meppen

Meppen. An vier Spiele im Trikot von Preußen Münster gegen den SV Meppen kann sich Peer Posipal, der Vater von SVM-Mittelfeldspieler Patrick Posipal, noch gut erinnern. Tor, Eigentor und Rote Karte sind im Gedächtnis geblieben. Gegen Preußen-Trainer Benno Möhlmann gelang dem SVM 1998 der letzte Zweitliga-Sieg.

Peer Posipal ist am Samstag ab 14 Uhr beim ersten Meppener Auswärtsspiel in der 3. Liga an ehemaliger Wirkungsstätte im Preußenstadion dabei. Der 55-Jährige (30 Bundesliga-, 156 Zweitligaspiele), war von 1989 bis 1992 für Münster aktiv (69 Zweitligaspiele). Einen der neun Treffer schoss er gegen den SV Meppen, einen aber auch für den SVM: Am neunten Spieltag der Saison 1989/90 kam es zum ersten Duell zwischen Münster und Meppen. Posipal erzielte das 1:0 kurz vor der Pause, fünf Minuten nach dem Wechsel unterlief ihm das Eigentor. Sein Trost: Guido Fleige gelang das 2:1 zum einzigen Preußen-Sieg gegen die Emsländer.

„Martin van der Pütten hat es uns gezeigt“

„Es waren immer heiße Spiele gegen Meppen. Ein unangenehmer Gegner“, erinnert sich Posipal an die Emsland-Größen wie Bernd Deters, Robert Thoben oder Josef Menke, „ein toller Spieler und Mensch“. In der Rückrunde gingen die Münsteraner im Emslandstadion 1:5 unter. „Da hat Martin van der Pütten es uns gezeigt.“ Der Torjäger schoss vor 14500 Zuschauern drei seiner 13 Saisontreffer, der Gastgeber rückte in der Tabelle auf Rang acht vor.

Rote Karte nach Tätlichkeit

In der folgenden Saison steckten beide Klubs tief im Abstiegskampf. In Meppen steuerte Christoph Hanses das Tor zum 1:1 bei. In der Rückrunde (34. Spieltag) saß der ehemalige SVM-Torwart Siegfried Melzig auf der Münsteraner Bank, konnte aber die bittere 0:1-Heimniederlage nach einem Thoben-Treffer nicht verhindern. Mittelfeldspieler Posipal sah nach einer Tätlichkeit in der Schlussminute die Rote Karte. Meppen zog an den Westfalen vorbei, die auf einen Abstiegsplatz rutschten und am Saisonende den Gang in die Oberliga antreten mussten.

Relegationsspiele „werde ich nie vergessen“

Peer Posipal, der bei Eintracht Braunschweig (1982 - 1989) noch mit Meppens Trainer Christian Neidhart zusammenspielte, verfolgt den Werdegang seines Sohnes Patrick genau. Beeindruckend waren für ihn die beiden Relegationsspiele gegen Mannheim. „Ich habe vieles erlebt, aber die werde ich nie vergessen“, erinnert er sich an das erleichterte „Ja“ aus tausenden Kehlen nach dem verschossenen Mannheimer Elfmeter. Er freut sich für seinen Sohn, der jetzt in der 3. Liga angekommen ist. „Ich habe ihm damals gesagt, nach Meppen kannst du wechseln. Die wollen oben mitspielen.“ Beim ersten Spiel in neuer Liga musste der 2015 aus Lüneburg gekommene Mittelfeldspieler noch zuschauen.

Münsteraner Ikone

Zum aktuellen Preußen-Coach Benno Möhlmann (255 Erst-, 187 Zweit- und 14 Europa-League-Spiele) hat Peer Posipal, der jetzt Tennis spielt, keine Drähte. „Er war damals schon eine Ikone.“ Der aus Lohne (Oldenburg) stammende Möhlmann absolvierte von 1974 bis 1978 150 Partien für Münster, dann folgten Stationen bei Werder Bremen und beim HSV. In der vergangenen Saison führte er die Westfalen als Trainer auf Rang neun.

Thoben und von Ahlen trafen

Als Coach ist Benno Möhlmann beim VfL Herzlake (8 Spiele, Braunschweig, Hamburger SV II), TuS Lingen (1, HSV II) und beim SV Meppen (2, Greuther Fürth) angetreten. Mit den Mittelfranken, bei denen er dreimal Station machte, gelang in der Hinrunde 1997/98 ein 2:0. Die Meppener feierten in der Rückrunde gegen die Fürther, in deren Reihen etwa der jetzige Mönchengladbacher Sportdirektor Max Eberl stand, einen 2:1-Erfolg. Die Tore von Robert Thoben und Markus von Ahlen besiegelten am 21. Mai 1998 vor nur noch 1000 Zuschauern den letzten Sieg der Meppener in der 2. Bundesliga. Sie stiegen als Schlusslicht ab. Gegner waren damals die heutigen Drittligisten SpVgg. Unterhaching, FSV Zwickau, Fortuna Köln und FC Carl Zeiss Jena.