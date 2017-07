Der Ticker wird in 30 Sekunden neu geladen



So sind die anderen Partien der dritten Liga ausgegangen:

Meppen verliert mit 3:0 in Münster. Letztlich ein verdienter Sieg für die Preussen gegen eine dezimierte Elf aus dem Emsland, die nach der gelb-roten Karte für Leugers nur noch zu zehnt auf dem Platz war. Meppen zwar kampfstark, aber unterm Strich ohne zählbare Angriffserfolge. Die Preussen waren besonders individuell stärker und machten in der zweiten Halbzeit teils enormen Druck, dem die Meppener Abwehr nicht gewachsen war. Einen Spielbericht und Stimmen zur Partie lesen sie gleich auf noz.de. Wir verabschieden uns aus Münster und wünschen ein schönes Wochenende!

Das Spiel ist aus.

In Anbetracht der zweiten Halbzeit muss man sagen: Das Ergebnis ist, auch in der Höhe, verdient.

Das war´s dann wohl für den SVM. Dessen Fans sind davon unbeeindruckt, feiern die Mannschaft mit langen "Meppen, Meppen" - Sprechchören.

Al-Hazimeh läuft über links der Meppener Abwehr davon, taucht vor Domaschke auf und drischt den Ball unhaltbar in die Maschen.

3:0 für Münster

Für den SVM spricht, dass sich die Mannschaft nicht aufgibt, weiterhin kämpft und Wege nach vorne sucht. Allerdings: Es sieht gerade nicht so aus, als ob Meppen hier noch mal für Gefahr sorgen könnte.

Foto: Scholz Steffen Puttkammer prescht vor:

Letzter Wechsel Münster: Torschütze Martin Kobylanski wird durch Philipp Hoffmann ersetzt.

Letzter Wechsel bei Meppen: Patrick Posipal kommt für Janik Jesgarzewski.

Noch knapp fünfzehn Minuten zu spielen. Zwei Tore mehr kassiert, einen Mann weniger auf dem Platz - die nackten Zahlen lassen Meppen-Anhängern wenig Raum für Optimismus.

Bitter für Meppen: Leugers sieht schon wieder gelb - und fliegt damit vom Platz. Ausschlaggebend dafür war ein eigentlich unnötiges Foul im Mittelfeld an Sandrino Braun.

Eine schöne Offensivaktion der Meppener: Nach mehreren Stationen landet eine Flanke von links auf Senningers Kopf. Der kommt per Kopf eigentlich gut an den Ball, nur die Richtung passt nicht.

Gerade kommt die Zuschauerzahl: 9130 Besucher folgen das Spiel. Schätzungsweise 1500 dürften aus Meppen angereist sein.

Zeitgleich wechselt Münster: Für Rizzi kommt Sandrino Braun.

Neidhart bringt Benjamin Girth für Jovan Vidovic.

Kalte Dusche für den SVM, der zuletzt wieder etwas stabiler stand und um Zugriff auf´s Spiel bemüht war.

Martin Kobylanski schlägt von links einen Ball in den Meppener Sechzehner, der sich lange nicht entscheiden kann, ob er nun Flanke oder Torschuss sein möchte. Weil ihn in in der Mitte Freund und Feind verpassen, entscheidet er sich für zweiteres und landet im Tor.

Und das 2:0 für Münster.

Plötzlich geht es Schlag auf Schlag: Meppen zunächst mit einer Dreifach-Schusschance, die Preussen kriegen jedes Mal noch ein Bein dazwischen. Dann kontert Münster, aber Domaschke kann die Hereingabe von Rühle abfangen.

Auch Meppen wechselt: Für Marius Kleinsorge kommt Fabian Senninger.

Wechsel bei Münster: Für Moritz Heinrich kommt Jeron Al-Hazaimeh.

Die Meppener versuchen zum wiederholten Mal, mit langen Bällen auf Kleinsorge die Preussen über links auszuhebeln. Mit mäßigem Erfolg...

Die Führung für den SC Preussen aktuell verdient: Die Münsteraner sind sehr entschlossen aus der Pause gekommen, haben auf den Treffer gedrängt. Meppen wirkte von soviel Offensivgeist kurzzeitig eingeschüchtert, fängt sich jetzt aber wieder ein wenig.

Wieder eine gute Chance für Münster: Tritz bringt eine Flanke in den Meppener Strafraum, da kommt ein Münsteraner recht frei zum Kopfball. Der segelt dann knapp einen Meter am Tor vorbei.

Meppens Abwehr mit einem Gastgeschenk an Adriano Grimaldi: Der nimmt vor dem Sechzehner den Ball gekonnt an, macht ein paar Schritte und haut das Leder an Domaschke vorbei in die Maschen. Gute Aktion des Münsteraner Stürmers, dem die Meppener freilich auch recht frei gewähren lassen.

So schnell schießen die Preussen nicht - jetzt haben sie´s aber doch getan: 1:0 für Münster.

Die Preussen machen aber gleich mächtig Alarm und setzen die Meppener Defensive unter Druck.

Beide Mannschaften sind personell unverändert in die zweite Hälfte gegangen.

Los geht´s in Halbzeit zwei.

Jetzt kommen auch die Preussen.

Die Meppener sind wieder zurück auf dem Feld.

Spielszene von Kapitän Wagner: Foto: Scholz

Kleine Manöverkritik zur Pause: Nach ruhigem Beginn erspielten sich die Meppener zunächst ein leichtes Übergewicht, ohne dabei richtig zwingende Chancen zu erspielen. Dann wurde die Partie ausgeglichener, ruppiger und näherte sich phasenweise der Grenze zur Zerfahrenheit. Die Preußen dann mit einigen gefährlichen Situationen, die Meppener Abwehr zum Schluss etwas wackelig. Domaschke war bislang allerdings auf dem Posten, wenn´s gefährlich wurde. Bisher spiegelt der Spielstand ungefähr das Geschehen auf dem Rasen wieder. Schaun´ mer mal, was die zweite Hälfte bringt.

Beide Fanlager nutzen das, um noch mal ihre gemeinsame Wertschätzung für den DFB zum Ausdruck zu bringen.

Halbzeit.

Und dann kontern sie doch noch mal: Bei Meppen geht es schnell über rechts, die Preußen klären zur Ecke...

Noch eine Minute regulär bis zur Halbzeit. Aus Meppener Sicht wäre es jetzt erstmal ganz gut, sicher in die Pause zu kommen.

Kleinsorge sieht gelb, nachdem er einen Preussen-Konter unterbindet, indem er in klassischer Ringer-Manier Rühle zu Boden bringt. Vertretbare Entscheidung.

Haris Hyseni am Ball: Foto: Scholz

Die Preussen scheinen etwas Oberwasser zu gewinnen, deuten ihre höhere individuelle Klasse an. Die Meppener Abwehr wirkt zuletzt zudem nicht immer ganz Sattelfest. Bislang ging alles gut...

Aber alles halb so wild, es geht weiter bei ihm.

Domaschke an der Schmerzgrenze: Rühle bringt einen Ball gefährlich in den Meppener Fünfmeterraum. Da kommt Grimaldi ziemlich frei zum Schuss, Domaschke will ihm das Leder vom Fuß fausten. Fuß und Faust kollidieren, der Ball fliegt übers Tor und Domaschke bleibt kurz liegen.

Den nächsten Karton holt sich Leugers nach einem Foul vor dem Münsteraner Strafraum.

In den letzten Minuten wurde Münster stärker. Höchste Zeit, sich mal etwas Luft zu verschaffen, denkt Hyseni und tankt sich irgendwie bis in den Münsteraner Strafraum durch. So richtig Wucht entwickelt sein Abschluss aber nicht, Preussen-Keeper Körber kann den Ball entschärfen.

Aus dem anschließenden Standard machen die Münsteraner nichts nennenswertes.

Das ist sie: Die erste gelbe Karte des Spiels geht an Vidovic nach einem Foul in der Meppener Hälfte. Der Leidtragende: erneut Grimaldi.

Der Ball kommt nicht übermäßig gefährich in den Meppener Strafraum. Domaschke sorgt dennoch für etwas Spannung, indem er am Ball vorbeifaustet - was aber ohne ernsthafte Folgen bleibt.

Die Härte im Mittelfeld nimmt zu: Leugers haut Grimaldi, Freistoß aus dem Halbfeld.

Foto: Scholz

Puttkammer steigt in der Münsteraner Hälfte sehr rustikal gegen Kobylanski ein. Der Schiedsrichter belässt es nochmal bei einer Ermahnung.

Das Spiel mittlerweile recht ausgeglichen, im Mittelfeld liefern sich beide Mannschaften immer wieder harte Duelle - nicht immer schön, aber bislang weitestgehend fair.

Und eine Riesentat von Domaschke: Die Meppener Abwehr lädt Rühle zu einem Spaziergang aufs SVM Tor ein. Der Münsteraner hat den Keeper praktisch schon umkurvt und will einschieben - da kommt Domaschke irgendwie noch von hinten angeflogen und fängt den Ball mit seinem Körper ab.

Dicke Chance für Wagner: Der Käpt´n kommt aus 20 Metern zum Schuss, knallt den Ball knapp am Tor vorbei.

Die den Münsteranern aber nichts einbringt.

Jetzt mal die Preussen: Heinrich läuft links im Strafraum bis zur Grundlinie durch, flankt in die Mitte. Gebers grätscht den Ball aber gerade noch ab und klärt zur Ecke.

Einen guten Eindruck hinterlässt zum wiederholten Mal Meppens Kapitän Martin Wagner als umsichtiger Ballverteiler im Mittelfeld.Bislang hat der SVM mehr vom Spiel.

Meppen mit einer kleinen Druckphase: Nach einer Ecke setzt sich die Neidhart-Elf um den Preussen-Strafraum fest. Was fehlt, ist eine Lücke...

In der Zwischenzeit jenseits des Rasens: Meppener und Münsteraner Fans starten einen Wechselgesang, in dem dem DFB eher weniger angenehme Attribute zugeschrieben werden.

Foto: Scholz Marius Kleinsorge in Aktion:

Freistoß von halbrechts, Kremer bringt den Ball in den Strafraum, die Flanke kommt gefährlich. Aber die Preussen klären gerade noch.

Im Gegenzug Meppen mit einem schnellen Konter über rechts: Kleinsorge sucht Krämer in der Mitte, ein Preuße kriegt aber gerade noch seinen Fuß dazwischen.

Freistoß für die Preußen von rechts, knapp vierzig Meter Torentfernung. Der Ball fliegt, senkt sich im Meppener Strafraum und fliegt Mening auf den Schlappen. Von da prallt der Ball übers Tor. Erneut nicht ungefährlich.

Wenig Bewegung im Spiel: Die Meppener lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen, spielen immer wieder hinten rum. Die Preussen warten an der Mittellinie...

Jetzt die Preußen mit einem Freistoß von der rechten Seite. Kobylanski bringt den Ball, Rühle verlängert mit dem Hinterkopf in Richtung Tor, der Ball fliegt am rechten Pfosten vorbei. Nicht ungefährlich.

Erneut Meppen über rechts: Jesgarzewski kommt zum Flanken, findet aber keinen Abnehmer in der Mitte.

Puttkammer nach Ballgewinn mit einem ersten Dribbling über rechts. Er kommt bis zur Grundlinie, dann kommt ein Münsteraner an den Ball.

Und los geht´s!

Meppen in weiß, die Preußen in grün. Der SVM startet mit dem eigenen Anhang im Rücken.

Die Mannschaften kommen auf den Platz.

Es tut sich was im Spielertunnel....

Erik Domaschke ist vorbereitet: Foto: Scholz

Der Stadionsprecher begrüßt die Fans. Untrügliches Zeichen, dass der Spielbeginn näher rückt.

Noch wird über das System spekuliert. 3-4-3 oder 4-2-3-1? Der Kader gibt beides her

Die Mannschaften gehen in die Kabine. Noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff.

Sorry. Es gibt eine zweite Veränderung im Team.bauch David Vrzogic ist dabei für Markus Ballmert

Bislang gab es in der 3. Liga zwischen beiden Mannschaften noch kein Duell. Die letzte Partie war 1991 zu Zweitligazeiten: Damals siegten die Meppener mit 1:0 in Münster.

Foto: Scholz Die Meppener auf Münsteraner Rasen:

Aktuell backen die Münsteraner etwas kleinere Brötchen: Die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind begrenzt, letzte Jahr spielte das Team lange gegen den Abstieg. Dann kam Trainer Benno Möhlmann für Horst Steffen, die Münsteraner stabilisierten sich. Auf dem Zettel haben sollte man bei den Preußen besonders Stürmer Adriano Grimaldi.

Die Meppener Mannschaft ist auf einer Position verändert. Max Kremer kommt für Nico Granatowski

Für den SV Meppen das erste Auswärtsspiel der Saison. Der Gegner: Ein Traditionsklub, der eine gefühlte Ewigkeit in den Niederungen des deutschen Fußballs verschwunden war. Der SC Preussen Münster, Gründungsmitglied der Bundesliga, stieg 2011 in die 3. Liga auf. Seitdem gab es ein paar ambitionierte Spielzeiten, das große Ziel - die 2. Bundesliga - wurde aber stets verfehlt.

Bis zu 1200 Anhänger des SV Meppen werden heute in Münster erwartet, knapp 500 davon haben sich heute mit einem Sonderzug aus dem Emsland aufgemacht. Dessen Besatzung dürfte mittlerweile komplett im altehrwürdigen Preussenstadion eingetroffen sein.

Der Fanblock aus dem Emsland: Foto: Scholz

Christian Neidhart beobachtet das Aufwärmprogramm seiner Mannschaft.

Ein paar Eindrücke vom Warmmachen: Foto: Werner Scholz

Der Anpfiff verzögert sich übrigens, wurde gerade mitgeteilt. Statt 14.Uhr geht´s hier im Preussenstadion um 14.05 Uhr los. Der Grund: unbekannt, bisher.

Bisher genießen die Meppener hier im Stadion klar die Stimmungshoheit. Die Münsteraner Fankurve ist noch kaum gefüllt. Als die Spieler des SCP auf den Platz kamen, gab es ein gellendes Pfeifkonzert aus dem Meppen-Block.

So treten die beiden Teams an:



Die Meppener Spieler kommen auf den Platz. Und werden frenetisch vom Anhang empfangen.

Der Meppener Mannschaftsbus wurde schon an der Autobahn von der Polizei empfangen und zum Preußenstadion geleitet

Bei den Preussen geht's diszipliniert zu: Meppener Fans warten in Reih und Glied auf den Einlass.

Der Meppener Mannschaftsbus ist gerade angekommen. Geschäftsführer Ronald Maul diskutiert mit der Presse. Danach begrüßt er einen Vertreter von Wehen Wiesbaden

Auf dem Parkplatz vor dem Stadion. Berg Fidel. Das verspricht einiges

Angekommen

Die Meppener Mannschaft wollte schon um 10 Uhr starten

Das Thermometer zeigt 23 Grad

Noch sechs Minuten bis zum Stadion. Gerade ein paar Regentropfen, aber es lohnte sich nicht, die Scheibenwischer anzustellen

Auf der Autobahn war nicht sehr viel Verkehr. Aber der Entlasterzug nach Münster soll voll sein.

1500 SVM-Fans im alten Preußenstadion sind nicht unwahrscheinlich. Zum Meppener Saisonauftakt vor einem Jahr kamen weniger Zuschauer

Die Preußen erwarten heute 7500 Zuschauer. Es könnten noch mehr werden. Denn das Interesse im Emsland ist groß.