Im Trainingslager in der Türkei bestreitet der SV Meppen am Samstag, 19. Januar 2019, ein Testspiel gegen den rumänischen Erstligisten FC Botosani. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr (16 Uhr Ortszeit).

Im Trainingslager in Belek (Türkei) tritt der SV Meppen am Samstag, 19. Januar 2019, gegen den rumänischen Erstligisten FC Botosani an. Anstoß in Belek ist um 14 Uhr (16 Uhr Ortszeit). Wir berichten im Liveticker. Foto: Uli Mentrup