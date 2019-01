Gebers fällt aus

Marcel Gebers, der nach langer Verletzungspause aufgrund einer Hüft-Operation gerade wieder am Mannschaftstraining teilgenommen hatte, fällt mit Kniebeschwerden aus. „Das sieht nicht gut aus. Er wird sich in den nächsten Tagen einer Arthroskopie unterziehen müssen“, deutet Neidhart einen eventuell längeren Ausfall an. „Wir müssen abwarten, was die Untersuchung ergibt.“