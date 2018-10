Meppen Fußball-Drittligist SV Meppen hat sich noch einmal verstärkt: Unmittelbar vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach haben die Emsländer Nick Proschwitz verpflichtet. Der ehemalige Zweitliga-Torschützenkönig und Premier-League-Spieler unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2021.

Nach dem Abschlusstraining machte sich der 31-jährige Stürmer am Freitag gleich mit auf den Weg ins baden-württembergische Großaspach. „Jetzt sind wir mit noch etwas mehr Qualität unterwegs“, stellte Trainer Christian Neidhart fest. Damit werde „der Dampf im Kader noch größer“.

„Keineswegs selbstverständlich“

Der 50-Jährige zeigte sich zufrieden, dass „dieser Top-Transfer der Liga“ zustande gekommen ist. „Das ist keineswegs selbstverständlich“, weiß er, dass Proschwitz auch andere Angebote vorlagen. Er dankte dem Vorstand, dass er die Verpflichtung überhaupt möglich gemacht habe. Der SVM unternehme alles, um die Klasse zu halten.

Schnelle Einigung

Denn ein Engagement des langjährigen Profis sei zunächst nicht absehbar gewesen. Er habe es für unrealistisch gehalten, dass Proschwitz beim SVM zusagen könnte, meinte Neidhart. Die Mannschaft habe den Spieler sehr gut aufgenommen, das Trainerteam sei mit dem Stürmer, der sich in neuer Umgebung wohlfühle, sehr zufrieden. Ursprünglich, so Neidhart, habe Proschwitz ein weiteres Engagement im Ausland ins Auge gefasst. Da er aber nicht mehr ständig wechseln wolle, sei ihm das längerfristige Angebot aus Meppen entgegengekommen. „Nick hat für den SVM eine Ausnahme gemacht“, erklärte Neidhart, der am Ende nicht damit gerechnet hatte, dass Vorstand und Spieler sich so schnell einigen könnten. Zudem sei die Spielberechtigung zügig gekommen, obwohl es sich um einen internationalen Transfer handele. Proschwitz spielte zuvor für Sparta Rotterdam.

Mit Hull City in die Premier League aufgestiegen

Der Zweitliga-Torschützenkönig der Saison 2011/12 – mit 17 Treffern gemeinsam mit Olivier Occean (Greuther Fürth) und Alex Meier (Eintracht Frankfurt) – hat bereits reichlich Erfahrung gesammelt. Ausgebildet bei Greuther Fürth und Hoffenheim, kam er über die U-23-Teams von Hoffenheim, Hamburger SV, VfL Wolfsburg und Hannover 96 zum FC Vaduz. Bei den Liechtensteinern war er mit 23 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga in der Schweiz. Über Paderborn führte der zu Hull City. Mit den Engländern stieg Proschwitz in die Premier League auf, fand über FC Barnsley, FC Brentford, Coventry City, Paderborn und den belgischen Erstligisten VV St. Truiden den Weg in die Niederlande. Nach dem Abstieg von Sparta Rotterdam lief der Vertrag des Stürmers aus.

Kontakt über Vehring

Der in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) geborene Spieler hat sich seit gut drei Wochen beim SV Meppen fitgehalten. Er hatte über SVM-Athletiktrainer und -Physiotherapeut Daniel Vehring, den er aus der gemeinsamen Zeit beim FC Vaduz kennt, Kontakt zum Verein aufgenommen. Dabei war natürlich über ein Engagement des Stürmers im Emsland spekuliert worden. Jetzt hat der SVM für Klarheit gesorgt. Da Proschwitz bei keinem Verein unter Vertrag stand, war eine Verpflichtung zum jetzigen Zeitpunkt möglich.

Beim Test in Bielefeld dabei

Beim Testspiel in der vergangenen Woche in Bielefeld war Proschwitz bereits eine Halbzeit lang im Meppener Trikot aufgelaufen. Der 1,92 Meter lange Fußballer hatte beim Kopfballspiel einige auffällige Aktionen.