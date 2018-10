Meppen Der SV Meppen hat mit den Vorbereitungen auf das wichtige Drittliga-Punktspiel am Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach begonnen. „Beide wollen am Saisonende über dem Strich stehen“, sagt Co-Trainer Mario Neumann.

Coach Christian Neidhart liegt zurzeit mit Magen-Darm-Beschwerden flach. „Ihn hat es richtig erwischt“, weiß Neumann. In der vergangenen Woche hatten auch einige Spieler über Probleme geklagt.

Ballmert beschwerdefrei

Nach drei Tagen Ruhe sind die Emsländer am Montag wieder ins Training eingestiegen. Mit dabei war Markus Ballmert, der beim Test in Bielefeld eine gute Stunde zum Einsatz gekommen ist und danach nicht über Beschwerden am Fuß klagte. Der vielseitige Fußballer muss durch solche Tests die nötige Sicherheit für Punktspiele bekommen. Er selbst soll grünes Licht geben.

Posipal fehlt weiter

Thorben Deters (Bauchmuskelzerrung) und der länger ausgefallene Sven Goldschmidt (Rückenprobleme) haben Laufeinheiten absolviert. Dagegen fällt Patrick Posipal mit Adduktorenbeschwerden weiter aus. Einige Male haben die Mitspieler auch Marcel Gebers schon wieder in Trainingssachen auf dem Platz gesehen, wo er Übungen absolviert. Sein Comeback nach der Hüftoperation ist noch nicht abzusehen. „Aber es freut alle, dass er schon wieder so weit ist“, stellt Neumann fest. Auch Fabian Senninger zeigt sich nach seinem Kreuzbandriss zuversichtlich, dass es vielleicht früher als erhofft wieder zur Verfügung steht. Er verbreitete bei den Besuchen der Spiele in Würzburg und gegen 1860 München Zuversicht.

Großaspach auf Platz 18

Die Emsländer beschäftigen sich in erster Linie mit sich selbst, aber auch mit Stärken und Schwächen des nächsten Gegners. Großaspach belegt mit elf Punkten Platz 18, der SV Meppen nach zwei Siegen in Serie mit einem Zähler mehr Rang 16, den ersten Nichtabstiegsplatz.

SG-Trainerfrage in Meppen kein Thema

Kein Thema ist nach Neumanns Angaben die Trainerfrage bei der SG Sonnenhof Großaspach. Nach der Trennung von Sascha Hildmann haben die Baden-Württemberger mit Interimstrainer Zlatko Blaskic in Würzburg einen Punkt geholt. Bei der Trainersuche lassen sich die Verantwortlichen offenbar Zeit. In der Öffentlichkeit werden Namen wie Peter Vollmann oder der ehemalige Lotter Ismail Atalan gehandelt. Spätestens zum nächsten Auswärtsspiel will Großaspach den neuen Mann präsentieren, der beim Spiel gegen Meppen auf der Tribüne sitzen könnte. Das würde es für den SVM nicht leichter machen. Schließlich wollen sich die SG-Spieler schon mal empfehlen.