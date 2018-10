Meppen. „Fußball von morgens bis abends. Sieben Tage die Woche.“ So beschreibt Richard Moes sein Leben. Und es macht ihm Spaß, obwohl er jede Woche 60 bis 70 Stunden im Einsatz ist als Torwarttrainer beim SV Meppen und beim FC Emmen.

„Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Arbeit ist. Mein Hobby ist zum Beruf geworden“, stellt der 47-jährige fest, der für die Doppelbelastung beim niederländischen Erstligisten und beim deutschen Drittligisten zwischen zwei Stationen hin- und herpendelt. Rund 30 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen den Stadien „De Oude Meerdijk“ und Hänsch-Arena. „Wenn es gut läuft, geht vieles leichter“, weiß Moes. Und bei seinen Klubs und damit auch beim ihm ist zuletzt vieles richtig gut gelaufen. Meppen ist 2017 aufgestiegen, Emmen 2018. Besser geht’s kaum.

Ein halbes Jahr in Bremen

Moes spielt seit mehr als 40 Jahren Fußball. Er war sechs, als er beim FC Emmen (damals BV Emmen) begann, immer im Tor, nur in den ersten Jahren gelegentlich auf dem Feld. Beim Klub seiner Geburtsstadt blieb er bis zur A-Jugend. Dann wechselte er für ein halbes Jahr zu Werder Bremen, trainierte an der Weser mit dem Nachwuchs, als Otto Rehhagel den dortigen Bundesligisten coachte und Dieter Burdenski Torwarttrainer war. Aber die Eltern von Moes waren nicht so glücklich mit der Entscheidung ihres Sohnes, der in der niederländischen U-17-Nationalmannschaft spielte.

UEFA-Pokal beim FC Groningen

Der Keeper wurde von mehreren niederländischen Vereinen umworben. Twente Enschede sagt er ab und ging zu den Grün-Weißen vom FC Groningen, der damals im Nachbarland zu den Topklubs zählte. Fünfeinhalb Jahre blieb Moes. Zu den besonderen Erlebnissen zählten die Spiele im UEFA-Pokal. 1988/89 schaltete Groningen in der ersten Runde Atletico Madrid aus, dann Servette Genf, scheiterte aber gegen den VfB Stuttgart mit Karl Allgöwer, Jürgen Klinsmann, Maurizio Gaudino, Fritz Walter und dem niederländischen Trainer Arie Haan. „Ich saß aber auf der Bank“, erklärt Moes. Damals hinter Johan Tukker, danach hinter Patrick Lodewijks, dem späteren Torwarttrainer der niederländischen Nationalmannschaft.

Anruf aus Emmen

Nach einem interessanten Angebot vom Drittligisten WKE (Emmen) und SVBO (Barger-Oosterveld) stieg Moes als (spielender) Co- und Torwarttrainer beim SV Erica ein. „Dort bin ich zehn Jahre geblieben.“ Zur Saison 2007/08 kam der Anruf vom FC Emmen. Moes wechselte und erlebte, wie der Verein in den letzten Jahren die sportliche Qualität verbesserte. Lohn war der überraschende Aufstieg des Tabellensiebten der 2. Liga in die Ehrendivision. Das Stadion ist ständig ausverkauft. 8000 Dauerkarten waren binnen weniger Stunden vergriffen, für den Verkauf vor den Spielen stehen nur noch rund 500 Tickets zur Verfügung.

„Das ist eine Einheit“

„Es ist ähnlich wie in Meppen“, vergleicht Moes. „Eine kleine Stadt, aber die Menschen stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden und es wird hart gearbeitet.“ Ihm gefällt, wie die Anhänger zum SVM halten. „Hier in Meppen schlagen blau-weiße Herzen“, hat er längst erkannt. „Die Menschen geben alles für den Fußball“, und das intensiver als in den Niederlanden. Ihm imponiert, wie die Meppener Trainer und die Fans miteinander umgehen. „Das ist eine Einheit.“

Komplette Ausbildung im Vordergrund

Zufrieden zeigt sich Moes, der die komplette Ausbildung der Torhüter in den Vordergrund stellt, mit den Meppener Keepern. Erik Domaschke sei ein erfahrener Spieler, der mit vielen geretteten Punkten seinen Anteil daran gehabt habe, dass der SVM in der vergangenen Saison den siebten Tabellenplatz belegte. Jeroen Gies habe erste Erfahrungen in der Liga gesammelt und seine Sache gut gemacht. Mit Matthis Harsman stehe ein junger Spieler aus der Region in den Startlöchern.

Anzeige Anzeige

Entspannung auf dem Bauernhof

Auch in Emmen verfügt Moes über starke Torwarte. Den 31-jährigen Kapitän Dennis Telgenkamp und den erst 18-jährigen Kjell Scherpen, der schon Erfahrungen in der Ehrendivision und der Nationalmannschaft gesammelt hat. Die Entwicklung der Torleute ist Bestätigung für Moes, der auf einem 200 Jahre alten Bauernhof, den er nicht mehr selbst bewirtschaftet, Entspannung vom manchmal stressigen Alltag sucht.

Zusammenarbeit geregelt

Die Zusammenarbeit mit Emmen und Meppen ist genau geregelt: Im Zweifelsfall haben die Niederländer Vorrang, denn dort stand Moes zuerst unter Vertrag. SVM-Trainer Christian Neidhart hatte bei seinem niederländischen Kollegen Dick Lukkien angefragt, ob Moes auch für die Emsländer tätig sein könne. Eine Interessenkollision hat es nach Einschätzung von Moes bislang nicht gegeben, der meist am Vormittag mit dem FC Emmen und am Nachmittag mit dem SV Meppen trainiert. Neidhart würde natürlich bevorzugen, wenn Moes, der im Aufstiegsjahr bei den Blau-Weißen eingestiegen ist, bei allen Einheiten dabei wäre….