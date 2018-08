Dass er pfeift, ist ein gutes Omen. Börner pfiff den SV Meppen in der Vorsaison zweimal: Beide Male gewannen die Emsländer: am 14. Oktober beim 1:0-Auswärtssieg gegen den SV Wehen Wiesbaden und am 4. April beim 2:1-Heimerfolg gegen Jena.

Aalens Traut tritt ihn in die Mauer. Der Nachschuss von Morys streift knapp am Kasten vorbei.

Aalen steht für Powerfußball: „Immer mehr Sachen, die wir trainieren, können wir umsetzen“, so der Aalener Trainer am Mikrofon bei Telekom Sport.

Was Neidhart auch in dieser Saison besonders imponiert, ist die Unterstützung der Fans. „Das war in allen drei bisherigen Saisonspielen unglaublich. Selbst mitten in der Woche nehmen so viele den weiten Weg bis nach Duisburg auf sich, um uns anzufeuern. Das macht mich schon sehr stolz.“