SV Meppen kassiert 2:3 in der Nachspielzeit MEC öffnen

Engagierter Kämpfer und Vorbereiter der Meppener Führung: Max Wegner (am Ball) suchte die Lücke in der Uerdinger Abwehr. Am Ende siegte der Gastgeber:3:2. Foto Scholz

Duisburg So brutal kann Fußball sein. Der SV Meppen verliert nach einem starken Auftritt beim KFC Uerdingen mit 2:3 (1:0). Zweimal lagen die Gäste vorn, kassierten in 20-minütiger Unterzahl noch zwei Gegentore, das letzte in der Nachspielzeit.