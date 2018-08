LIVETICKER: SV MEPPEN SPIELT BEIM KFC UERDINGEN

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker!

Der SV Meppen reist am Mittwoch, 8. August 2018, zum KFC Uerdingen. Am dritten Spieltag in der 3. Liga erwarten die Emsländer prominente Gegner. Die ehemaligen Bundesligaprofis Kevin Großkreutz (früher BVB), Maximilian Beister (ehemals HSV) und Stefan Aigner (ehemals Eintracht Frankfurt) spielen für die Uerdinger.

Wird der SV Meppen den ersten Sieg der noch jungen Saison einfahren? Die Frage beantworten wir am Mittwoch hier im Liveticker. Anstoß ist um 19 Uhr.