Meppen Der SV Meppen hat vor 12500 Zuschauern in der ausverkauften Hänsch-Arena das Derby gegen den VfL Osnabrück mit 0:2 (0:0) verloren. Dabei nahm er ein Geschenk des Gastes nicht an – und verschoss zudem einen Elfmeter.

Meppens Trainer Christian Neidhart machte seine Ankündigung, etwas ändern zu wollen, wahr. Denn in der Startelf fehlte der klassische Mittelstürmer. Für Max Wegner, der an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Lotte diesen Part übernommen hatte, rückte Mirco Born in die Startformation. Die Auflösung: Der SVM agierte mit einer flexiblen Offensive, in der Nico Granatowski oft in der Spitze zu finden war und Luka Tankulic in der Verbindungsposition zum Defensivverbund. Marius Kleinsorge und Born komplettierten das vordere Quartett, das phasenweise etwas abgeschnitten von den anderen Akteuren wirkte. Die Lücke stopfte häufig der engagierte Martin Wagner.

Auch Gästecoach Daniel Thioune änderte seine Formation im Vergleich zum Last-Minute-Sieg zum Saisonauftakt gegen Würzburg nur auf einer einzigen Position: Für Marcos Alvarez rückte Tim Danneberg in die Startformation. Der VfL-Coach setzte aber ebenfalls wieder auf ein 4-2-3-1. Beide Trainer, die sich schon lange kennen und einige Spiele gegeneinander bestritten haben, unterhielten sich vor der Partie geraume Zeit in der Mitte der Meppener Hälfte. Neidhart mit vor der Brust verschränkten Armen, Thioune mit beiden Händen in der Hosentasche.

Nach dem Abpfiff gab es allerdings fast keine Geschenke. Beide Mannschaften kämpften verbissen – so wie es sich für ein Derby gehört. In der Anfangsphase hatten die Osnabrücker leichte Vorteile, sie ließen den Ball besser laufen. Aber in klaren Torchancen schlug sich das nicht nieder. Den Schuss von Ulrich Taffertshofer (18.) lenkte Torwart Jeroen Gies zur Ecke. Der sorgte aber mit einem schlechten Abspiel, das Marc Heider erlief, für einen weiteren Gefahrenmoment, der allerdings verpuffte.

Der SVM fand nach einer Viertelstunde besser ins Spiel, auch wenn einige Fehlpässe störten. Die größte Torchance bekam er von den Lila-Weißen geschenkt: Nach einem schlechten Rückpass von Adam Susac auf Torwart Nils Jonathan Körber holte Tankulic nach energischem Einsatz den Ball, spielte den Keeper aus und jagte ihn - ein wenig bedrängt von einem Osnabrücker – aus spitzem Winkel und kurzer Distanz ans Außennetz (28.). Ein Pflichttor. Und ein Präsent, das man nicht ablehnen darf.

Der SVM kam zu einigen guten Aktionen, die allerdings nicht zu Ende brachte. Die Schüsse wurden geblockt, oder das Leder weggespitzelt. Klare Möglichkeiten waren es jedenfalls nicht.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs bestätigte sich für den SVM die Erkenntnis der ersten Halbzeit, dass lange Bälle wenig bringen, denn die eroberte meist der Gast. Meppen konnte sie vorn nicht festmachen.

Die große Chance zur Führung vergab Thilo Leugers. Als Hassan Amin nach schönem Zuspiel eine Flanke von der linken Seite hereinbringen wollte, bekam Konstantin Engel den Ball an die Hand. Elfmeter. Leugers lief an, schoss den Ball in die linke untere Ecke, aber Torwart Nils-Jonathan Körber war schon da – und wehrte ab.

Dass Meppen diese Chance nicht nutzte, rächte sich nur wenig später. Osnabrück nutzte die Phase der Verunsicherung beim Gegner: Nach einer Flanke von der rechten Seite köpfte David Blacha, der ehemalige Wiesbadener, an dem der SVM Interesse gehabt hatte, das 1:0 für die Lila-Weißen. Ein herber Rückschlag.

Die Zuschauer trieben den Gastgeber nach vorn, aber die beste Chance zum Ausgleich vergab der eingewechselte Max Wegner, als er den Ball über das Tor beförderte. Den Schuss von Max Kremer wehrte Körber mit einem Reflex ab. Auch in der sechsminütigen Nachspielzeit gelang Meppen kein Tor mehr. Stattdessen konterte der VfL durch Anas Ouahim zum 0:2.