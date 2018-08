Halsbrecherischer Gipfelsturm: Der Wunsch von Karikaturist Fritz Wolf erfüllte sich 1999 für den SV Meppen nicht. Der VfL Osnabrück schaffte 2000 den Aufstieg.

Meppen 0:0 bei den Sportfreunden Lotte und 2:1 daheim gegen die Würzburger Kickers: Der SV Meppen und der VfL Osnabrück gehen nach dem Saisonauftakt am Sonntag um 14 Uhr in der Hänsch-Arena ins Nordwest-Derby der 3. Liga. Beflügeln könnte sie dabei die Erinnerung an Fritz Wolf, den langjährigen Hauskarikaturisten der Meppener Tagespost, der am 7. Mai 100 Jahre alt geworden wäre.