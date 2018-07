Zum dritten Mal könnte das Meppener Stadion am Sonntag bei einem Derby gegen den VfL Osnabrück ausverkauft sein. Foto: Scholz

Meppen Es gibt noch Karten für das Derby zwischen dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück am Sonntag um 14 Uhr in der Hänsch-Arena. Knapp 2000 warenes am Anfang der Woche noch.