Trotz widriger Witterung sorgten die Meppener Fans in der vergangenen Serie in Lotte für Heimspielatmosphäre. Jetzt bieten die Emsländer 500 weitere Karten für den Vergleich am Montag an. Foto: Scholz

Meppen Der SV Meppen hat weitere 500 Karten für das Auftaktspiel am Montag um 19 Uhr bei den Sportfreunden Lotte erhalten. Sie werden am Mittwoch und Freitag in der Geschäftsstelle an der Lathener Straße verkauft.