Das neue Outfit des SV Meppen: Marius Kleinsorge (l.) im Auswärtsdress, Torwart Jeroen Gies und Nico Granatowski im Heimtrikot. Foto: Scholz

Meppen. Der SV Meppen bleibt seinen blau-weißen Farben treu: Am Donnerstag hat die Mannschaft in der Cawila Arena seines Ausrüsters in Niederlangen die neuen Trikots für die Saison 2018/19 vorgestellt. Auswärts treten die Emsländer künftig ganz in Schwarz an.