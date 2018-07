HSV-Trainer Christian Titz soll den Wiederaufstieg schaffen. Foto: imago/ Ruhnke

Hamburg. Zum ersten Mal in der Geschichte geht die Fußball-Bundesliga ohne den Hamburger SV in eine Saison – der Dino, der am Samstag (21. Juli, ab 14 Uhr) beim Blitzturnier des SV Meppen aufläuft, stieg in der vergangenen Spielzeit ab. Der große Umbruch sollte folgen.