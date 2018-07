Stieg im Sommer mit Stoke City aus der Premier League ab: Eric Maxim Choupo-Moting (rechts gegen Werder Bremen), der 2017 vom FC Schalke 04 nach England wechselte. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Meppen Neben dem deutschen Zweitligisten HSV gibt auch ein letztjähriger englischer Erstligist seine Visitenkarte im Emsland ab: Stoke City peilt in der neuen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Premier League an und stellt sich zuvor beim Blitzturnier des SV Meppen (21. Juli, ab 14 Uhr) vor. Seit Montag dieser Woche befinden sich die Engländer in Herzlake im sechstägigen Trainingslager.